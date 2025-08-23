ＦＢＩがボルトン元大統領補佐官の自宅などを捜索した/Jose Luis Magana/AP

（ＣＮＮ）米連邦捜査局（ＦＢＩ）は２２日、裁判所の許可を得てボルトン元大統領補佐官（国家安全保障担当）の自宅や事務所を捜索した。事情に詳しい情報筋２人によると、ボルトン氏の２０２０年の著書で機密情報の漏洩（ろうえい）がなかったかどうかを巡る再捜査の一環。

今回の捜査に対しては直ちに、トランプ大統領が政府の力を利用して政敵を狙っているとの批判が出たものの、捜索の具体的な根拠は明らかになっていない。

ボルトン氏は１期目のトランプ政権で国家安全保障担当の大統領補佐官を務めたが、１９年に解任された。以降、両氏は鋭く対立している。トランプ氏は以前、外交政策に関する自身の知識に批判的な見解を示した２０年の著書を巡り、ボルトン氏の投獄を示唆した経緯があり、司法省は政権１期目にも捜査を行っていた。この捜査はバイデン政権で打ち切られた。

トランプ氏が大統領に返り咲いて以来、ボルトン氏はその外交政策やウクライナ戦争終結への取り組みを批判する急先鋒として浮上。ロシアのプーチン大統領に敬意を払っているとして、トランプ氏を嘲笑する場面も多い。

ＣＮＮは２２日午前、首都ワシントン近郊にあるボルトン氏の自宅に出動したＦＢＩの要員を確認した。玄関先で誰かと話をしている様子で、少なくとも４〜６人の捜査員が家の中に入っていった。車両からバッグを取り出して家に持ち込む捜査員の姿もあったが、家から持ち出された物は確認できなかった。

今回の捜索の発端は、司法省が数年前にボルトン氏の著書に関する捜査を再開したことだが、情報筋によれば、捜査員は他の潜在的な情報漏洩についても一種の「武器利用」とみて調べを進めているという。

トランプ氏は２２日、今回の捜索について聞かれ、記者団に「何も知らない」と答えた。そのうえで、同日中に司法省から報告があるだろうと付け加え、自身には法執行措置を発動する権限があるとの認識を示唆した。

トランプ氏は「知りたくないし、その必要もない。私は知ることもできたし、自分で捜索を開始することもできた。実際、私が最高位の法執行官なのだから。ただ、このやり方の方が良いと思う」と述べ、ボルトン氏を「下劣な人間」と形容している。

２２日にＣＮＮから問い合わせを受けたボルトン氏は、ＦＢＩの活動については認識しておらず、さらなる情報を確認していると述べた。弁護士からのコメントは現時点で得られていない。

ボルトン氏の自宅の捜索については、ニューヨーク・ポスト紙が最初に報じた。ＦＢＩはコメントを控えた。