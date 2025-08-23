¿ÆÌ¾µÁ¤Î¼Ö¤òÂ©»Ò¤¬Æü¾ï»È¤¤¡£»ö¸Î¤Î¡Ö½¤ÍýÈñ120Ëü±ß¡×¤Ç¤âÊÝ¸±¤ÏÌµ¸ú!? ¡È½êÍ¼Ô¤È»ÈÍÑ¼Ô¤¬°ã¤¦¡É¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
½êÍ¼Ô¤È»ÈÍÑ¼Ô¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÝ¸±¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ï¤«¤®¤é¤Ê¤¤
¤Þ¤º·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢¿Æ¤¬½êÍ¼Ô¤ÇÂ©»Ò¤¬Æü¾ïÅª¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸±¤ÎÊä½þÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¡ÖµÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ê·ÀÌó¾å¡¢¼ç¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¡Ë¡×¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¦Æ±µï¿ÆÂ²¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¼Ö¤ÎÌ¾µÁ¡Ê½êÍ¼Ô¡Ë¤ÏÉã¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â©»Ò¤¬µÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤¬±¿Å¾Ãæ¤Î»ö¸Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÝ¸±¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¤ÍýÈñ¤¬120Ëü±ß¤È¹â³Û¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤¬Êä½þ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÊÝ¸±·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¼ç¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¡×¤òÀµ³Î¤Ë¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÏÃ¯¡© ´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÊÝ¸±¤¬²¼¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤â
¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Î·ÀÌó»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¡×¤òÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¼Ö¤ò¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ê¿Æü¤ËÂ©»Ò¤¬ËèÆüÄÌ¶Ð¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤òµÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏµÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤ä±¿Å¾Îò¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ÏÂ©»Ò¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿Æ¤òµÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¹ðÃÎ°ãÈ¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¹â³Û¤Ê¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ËÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÈÍÑ¼Ô¤È½êÍ¼Ô¤ÎÌ¾µÁ¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤Î¥ê¥¹¥¯
¼Ö¸¡¾Ú¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½êÍ¼Ô¡×¤È¡Ö»ÈÍÑ¼Ô¡×¤ÎÍó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢Î¾Êý¤¬Æ±¤¸¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤¬½êÍ¼Ô¤ÇÂ©»Ò¤¬»ÈÍÑ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â°ãË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦ÊÝ¸±·ÀÌó¤È¼ÂÂÖ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡ÊÃ¯¤¬¼ç¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ë
¡¦¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤¬½êÍ¼ÔÌ¾µÁ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦ÊÝ¸±¤ÎÅùµé¤Î°ú¤·Ñ¤®¤¬Æ±µï¿ÆÂ²´Ö¤Ç¤¢¤ë¤«
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¾µÁ¤Î°ã¤¤¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÊÝ¸±¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Ëü°ì¤Î¤È¤¤ËÊä½þ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¸å¤Ë½¤ÍýÈñ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Ê¤¤!? ¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ö¤Î½¤ÍýÈñ¤¬120Ëü±ß¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ï¸¶Â§¥«¥Ðー¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ç¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ¼Ô¡ÊÂ©»Ò¡Ë¤òµÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦Â©»Ò¤¬Æ±µï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌµï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¸ÂÄê¤Î·ÀÌó¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤
¡¦¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì¾µÁ¤¬°ã¤¦¤À¤±¤ÇÊÝ¸±¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤È¼ÂÂÖ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÀÌóÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¤È¸«Ä¾¤·¤¬»ö¸Î¸å¤ÎÂ»¼º¤òËÉ¤°
¼«Æ°¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÆü¾ïÅª¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»ÈÍÑ¼Ô¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Àµ¤·¤¯·ÀÌó¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÊÝ¸±¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Ö¤ò¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òµÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±µï¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÝ¸±¤ÎÅùµé¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Êä½þ¤â·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µÌ¾ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÎÀßÄê¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤¬¼ÂÂÖ¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½êÍ¼Ô¤äÌ¾µÁ¤Î°ã¤¤¡¢Æü¾ï»ÈÍÑ¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£°ìÅÙ¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤ä¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸«Ä¾¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
