バイエルンが開幕戦で６発圧勝　ケーンは早速ハットトリック　オリズ＆Ｌディアスの“新両翼”も躍動

◇ドイツ１部 バイエルン６―０ライプチヒ（２２日・アリアンツアレーナ）

ドイツのブンデスリーガが開幕し、昨季王者のバイエルンが、イングランド代表ＦＷハリー・ケーンのハットトリックなどでライプチヒに６―０と圧勝した。

ドイツの絶対王者が、開幕戦からその破壊力を発揮した。前半２７分、昨季１２ゴールを挙げてブレークした２３歳のフランス代表ＦＷオリズが、右足で強烈なシュートを決めて先制。さらに同３２分には、細かいパスワークでゴール前を攻略し、リバプールから新加入したコロンビア代表ＦＷルイス（Ｌ）ディアスが追加点を奪った。同４２分には、オリズが得意の左足で決めて２点目。昨季限りでフランス代表ＦＷコマン、ドイツ代表ＦＷザネが退団したが、オリズ、Ｌディアスの新たな両翼コンビが結果を残した。

さらに後半には、大エースがその力を発揮。後半１９分、カウンターからＬディアスのラストパスを受けたケーンが、左足の切り返しから右足で冷静に決めてチーム４点目。さらにケーンは同２９分にカットインから右足で５点目を奪うと、同３２分には韓国代表ＤＦキムミンジェの持ち上がりからラストパスを受け、左足ワンタッチで左サイドネットを射抜くチーム６点目でハットトリックを達成。昨季は２６ゴールで２年連続の得点王に輝いたエースが、開幕戦から決定力を示した。大量リードを奪った後半途中には、１７歳ＭＦレナート・カールをデビューするなど若手選手も出場機会を得たバイエルンが、連覇へ向けて快勝スタートを切った。なお日本代表ＤＦ伊藤洋輝は負傷のためベンチ入りしなかった。