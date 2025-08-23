『ジョン・ウィック』シリーズ最新作『バレリーナ：The World of John Wick』がいよいよ日本公開となった。新たな復讐の女神、イヴ・マカロの鮮烈な戦いを描く注目作。作中には、キアヌ・リーブスが演じるジョン・ウィックも登場。イヴと対峙する一騎打ちシーンも存在する。

レン・ワイズマン監督は最大の見せ場のひとつとなるこのシーンで、とある映画を参考にしたイメージを持っていたという。来日した監督がTHE RIVERに語った。

「彼（ジョン・ウィック）との対峙シーンは、ずっと『真昼の決闘』（1952）のようにしたいとイメージしていました。アナが気配を感じ、振り向いて、対面するというのを静かにやりたかった。そこでは音楽もナシ。敬意をこめました。あの瞬間は長い間ずっと想像していました。それが結実したときは、すごく報われるような思いでした。ビジュアル的にどんな雰囲気にしたいかは、事前にイメージしていたんです。」

®, TM & © 2025 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

キアヌ・リーブスは本作にエクゼクティブ・プロデューサーとしても参加。ジョン・ウィックというキャラクターを誰よりも理解するリーブスとの協業はワイズマン監督にとっても刺激的な機会となった。

「キアヌと一緒に仕事をしたり、脚本について議論したりするのは、なんだか彼の頭の中にある『ウィック』と『ジョン』の間の境界線を見るようでとても面白かった。そこには考え方の違いがあって、魅力的で面白い。それが彼の『バレリーナ』への関与にも大きく影響しています。」

『バレリーナ：The World of John Wick』は絶賛公開中。THE RIVERによるアナ・デ・アルマス＆レン・ワイズマン監督 来日インタビュー動画は公式YouTubeチャンネルにてフル公開中。