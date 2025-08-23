◆フィギュアスケート 東京夏季競技大会 第１日（２３日、東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）

ジュニア女子ショートプログラムが行われ、世界ジュニア選手権３連覇の島田麻央（木下グループ）が７０・４３点をマークした。自身今季２戦目での７０点超えに笑顔。「すごくうれしい。サマーカップより表現できた。そこの部分が評価されてたらいいな」と２週前の初戦からの成長を実感していた。

冒頭にダブルアクセル（２回転半）を決めると、続く３回転ループは手を上げて着氷。最後も速いスピンで会場を盛り上げ、ノーミスの演技を披露した。この日は浜田美栄コーチが不在。代わりにリンクサイドでは約８０センチのサンリオキャラクター「ハンギョドン」が演技を見守った。

前戦で痛めていた右足裏の状態も回復。「サマーカップから１週間、ジャンプをやめていて、今週に入ってからやり始めた。筋肉の部分なので治りが遅く、痛みはあるけどだいぶ良くなってきた。練習しながら直していけたら」と明るく話した。

次戦はジュニアグランプリシリーズタイ大会（９月９〜１３日）を予定する。「サマーカップでスピンやステップを取りこぼしてしまった。大丈夫かというのを確認したかった」と今大会に出場した狙いを話した。２４日のフリーに向けては「明日も緊張しすぎず、久しぶりの東伏見のリンクを楽しんで滑れたら」と意気込んだ。