²Æì¾°³Ø¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½éÀ©ÇÆ¡ª²Æì¸©¤Ë£±£µÇ¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î¿¼¹È¤ÎÂç´ú¡¡£²Ç¯À¸¥ê¥ì¡¼¤Ç¶¯ÂÇ¤ÎÆüÂç»°ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤ë¡¡Èæ²Å´ÆÆÄ¡ÖÂç´¿À¼¤Î¤ª¤«¤²¡×
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦·è¾¡¡¢²Æì¾°³Ø£³¡Ý£±ÆüÂç»°¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡²Æì¾°³Ø¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢Æ±¹»½é¤È¤Ê¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£²Æì¸©Àª¤Î²ÆÀ©ÇÆ¤Ï£²£°£±£°Ç¯¤Ë½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¶½Æî°ÊÍè¡¢£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Ï£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÆó²ó¡¢°¤ÇÈº¬¤Îº¸±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£Ï»²ó¤Ë¤Ï£²»à°ìÎÝ¤«¤éÅðÎÝ¤ÇÆÀÅÀ·÷¤Ë¿Ê¤ß¡¢£´ÈÖ¡¦µ¹ÌîºÂ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈ¬²ó¤Ë¤ÏºÆ¤Óµ¹ÌîºÂ¤¬º¸Ãæ´Ö¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£°¤Î¿·³À¤Ï½é²ó¤Ë£±ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢°Ê¹ß¤ÏÃúÇ«¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¶¯ÂÇ¤ÎÆüÂç»°ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤¿¡£¼«¤é¤Î¼ººö¤Ê¤É¤Ç¾·¤¤¤¿»Í²ó£±»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤â¤·¤Î¤®¤¤Ã¤¿¡£È¬²ó£²»à¤«¤é¥¨¡¼¥¹¡¦ËöµÈ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç´¿À¼¡£Áê¼ê¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤ò¤¢¤¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤âÊ»»¦¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï´¿´î¤ÎÎØ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¹»²Î¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ëÁª¼êÃ£¤«¤é¤Ï¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Èæ²Å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç´¿À¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢È¬²ó¤Ï¡ÖÅÓÃæ¤«¤é£´ÈÖ¤òÇ¤¤»¤¿µ¹ÌîºÂ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¡Ö½éÀï¤Î¸·¤·¤¤Å¸³«¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¡£¤è¤¯Ç´¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£