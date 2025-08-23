■第107回全国高等学校野球選手権大会 第15日・決勝 日大三1ー3沖縄尚学 （23日・甲子園）

日大三（西東京）が沖縄尚学（沖縄）に敗れ、14年ぶり3度目の優勝とはならなかった。日大三は決勝に進んだ01、11年は優勝を果たしており、決勝で敗れたのは初めてとなった。

東京代表と沖縄代表が夏の決勝で対戦するのは初。選抜大会では10年決勝で興南が日大三に10ー5で勝利した。

日大三は2年ぶり20度目の出場、沖縄尚学は2年ぶり11度目の出場。

先発は今大会初登板の右腕・谷津輝（3年）。西東京大会では3回戦の1試合に登板し、8回10奪三振無失点だった。

1回表、谷津は先頭打者から見逃し三振を奪うなど、3者凡退に抑える立ち上がりを見せた。

打線はその裏、1番・松永海斗（3年）が沖縄尚学の先発・新垣有絃（2年）から内野安打で出塁。犠打で1死二塁とすると、主将の3番・本間律輝（3年）が右中間へ適時二塁打を放ち、初回に1点を先制した。

2回表、先頭打者に内野安打を許すと、2死二塁から阿波根裕（3年）に適時二塁打を打たれ、同点に追いつかれた。

打線は2回裏、先頭の6番・竹中秀明（3年）が四球で出塁。犠打で得点圏に進めるも、後続が2者連続三振に倒れる。3回は本間が中安打を放つが無得点。

4回表、日大三は2番手・山口凌我（3年）がマウンドに上がり、3者凡退に抑えた。

打線はその裏、竹中が右安打で出塁、さらに相手の失策と8番・桜井春輝（3年）の左安打で1死満塁とチャンスを作る。しかし、山口が二飛、松永は遊ゴロに倒れ無失点に終わった。

6回表、山口が先頭の宮城泰成（3年）に右安打を打たれると、エース・近藤優樹（3年）が登板。2人の打者を一邪飛に抑えるが、二盗を許し2死二塁となると、4番・宜野座恵夢（3年）に左前適時打を打たれ、1点を勝ち越された。

7回表、近藤は2死から右安打、死球を許すが新垣有を三ゴロに打ち取った。8回表も2死二塁とピンチを招くと、宜野座に2打席連続の適時打を打たれ、2点ビハインドとなった。

打線は8回裏、1死から本間が中安打で出塁。続く4番・田中諒（2年）が遊飛で2死となると、沖縄尚学の2番手・末吉良丞（2年）がマウンドに上がる。代打・豊泉悠斗（3年）が三ゴロに倒れ、無得点に終わった。

9回裏、末吉から得点を奪えず、ゲームセット。



≪日大三 甲子園足跡≫

2回戦 3ー2 豊橋中央（愛知）

3回戦 9ー4 高川学園（山口）

準々決勝 5ー3 関東第一（東東京）

準決勝 4ー2 県岐阜商（岐阜）延長10回タイブレーク

決勝 1ー3 沖縄尚学