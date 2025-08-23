TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤Ç¤¹¡£

22Æü¡¢FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¡Ö¸ÛÍÑ¤Î²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÍø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À­¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢900¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢·ë¶É¡¢½ªÃÍ¤Ï4Ëü5631¥É¥ë74¥»¥ó¥È¤Ç¡¢µîÇ¯12·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£