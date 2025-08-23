【お姉ちゃんの呪縛】口を出したらダメな理由「結果を受け止める覚悟は？」＜第26話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第26話 ミカコの気持ち：他人がとやかく言う問題じゃない！
【編集部コメント】
ようやくミカコさんは、自分が言ってしまった言葉がいかに失礼だったかを認識したようです。けれど結局は、今回の言葉だけが原因でミカコさんとキョウカさんが疎遠になってしまったわけではありません。キョウカさんの中に積もりに積もった気持ちが、「出生前診断を受けないと」が最後のトリガーになって限界を越えてしまったのではないでしょうか。ミカコさんには今回のことだけではなくて、今までのことを振り返って反省してもらいたいですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
第26話 ミカコの気持ち：他人がとやかく言う問題じゃない！
【編集部コメント】
ようやくミカコさんは、自分が言ってしまった言葉がいかに失礼だったかを認識したようです。けれど結局は、今回の言葉だけが原因でミカコさんとキョウカさんが疎遠になってしまったわけではありません。キョウカさんの中に積もりに積もった気持ちが、「出生前診断を受けないと」が最後のトリガーになって限界を越えてしまったのではないでしょうか。ミカコさんには今回のことだけではなくて、今までのことを振り返って反省してもらいたいですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵