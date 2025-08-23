TikTokで総再生数15億回を突破 超ときめき宣伝部の“大人気曲”が無料ダウンロード可能に
アイドルグループ・超ときめき宣伝部の楽曲「超最強」が、9月22日までPontaパス会員限定で無料ダウンロードできる。
超ときめき宣伝部
アルバム『ときめきルールブック』に収録されている「超最強」は、“令和の推し活ソング”として広く浸透し、TikTok総再生回数が15億回を突破した大人気曲。キャッチーなメロディーと覚えやすい振り付けに加え、「スマホのカメラロール」「トレカ」「アクキー」などの推し活に欠かせないアイテムが入った歌詞にも注目だ。
【編集部MEMO】
今年10周年を迎えた超ときめき宣伝部は、8月27日にダブル両A面シングル「ハートな胸の内/超最強」を発売。今年7月より「超ときめき宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 〜10th Anniversary〜」を開催中で、9月には横浜アリーナ、とき宣として初の大阪城ホールでの公演も決定している。
超ときめき宣伝部
アルバム『ときめきルールブック』に収録されている「超最強」は、“令和の推し活ソング”として広く浸透し、TikTok総再生回数が15億回を突破した大人気曲。キャッチーなメロディーと覚えやすい振り付けに加え、「スマホのカメラロール」「トレカ」「アクキー」などの推し活に欠かせないアイテムが入った歌詞にも注目だ。
【編集部MEMO】
今年10周年を迎えた超ときめき宣伝部は、8月27日にダブル両A面シングル「ハートな胸の内/超最強」を発売。今年7月より「超ときめき宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 〜10th Anniversary〜」を開催中で、9月には横浜アリーナ、とき宣として初の大阪城ホールでの公演も決定している。