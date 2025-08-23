◇ナ・リーグ パドレス―ドジャース（2025年8月22日 サンディエゴ）

パドレスのダルビッシュ有投手（39）が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦に先発。6回1安打1失点の好投で3勝目の権利を得て降板した。

初回は先頭・大谷を一ゴロに打ち取るなど3者凡退の立ち上がり。2回もドジャース打線を3者凡退に封じた。

ところが、0―0の3回1死から相手新人・フリーランドに先制ソロを被弾。2ボール1ストライクから真ん中付近のスライダーを捉えられ、右翼ポール際に手痛い一発を浴びた。フリーランドにとってはこれがメジャー初本塁打となった。

次打者・ケネディにも死球を与え、動揺が垣間見えたが続く大谷を右直、ベッツを三ゴロに打ち取り、最少失点で切り抜けた。

4、5回は再び2イニング続けて3者凡退。6回は1死から大谷とこの日、3度目の対戦で、フルカウントからカーブが抜けて四球となり思わず苦笑いした。それでもベッツを三ゴロ併殺に打ち取り、ピンチの芽をつんだ。カーブ、カットボール、スライダー、スプリットと多彩な変化球で的を絞らせず、ドジャース打線に許した安打はフリーランドのソロ1本のみだった。

大谷との対戦は一ゴロ、右直、四球で2打数無安打だった。7回からは2番手・アダムがマウンドに上がった。

昨季は大谷を11打数1安打に抑え込んでいたが、今季初対戦となった17日は初回に右前打を許し、この回の4失点に直結。2回の第2打席は左飛に打ち取り、この試合の直接対決は2打数1安打だった。

チームはナ・リーグ西地区首位ドジャースを1ゲーム差で追っており、この試合に勝てば同率首位に浮上する。