¥±¡¼¥¸ÁÝ½ü¤ò¤¸¡¼¤Ã¤È´Æ»ë¡ª¡©ÊÉ¤È¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ë¥Á¥ó¥Á¥é¤Ë3.4Ëü¤¤¤¤¤Í
¡ÚÊÉ¤È¤Î´Ö¤Ë¤ß¤Ã¤Á¤ê¶´¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡ª¡Û¤ï¤º¤«¤Ê¤¹¤´Ö¤«¤é¥¬¥ó¸«¤·¤Æ¤¯¤ë¥Á¥ó¥Á¥é¡¦¤Þ¤·¤å¤¯¤ó
¾®Æ°Êª¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ´¶¡×¤È¡Ö¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¡×¤¬¿Íµ¤¤Î¥Á¥ó¥Á¥é¡£
¤½¤ó¤Ê¥Á¥ó¥Á¥é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç3.4Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÝ½üÃæ¤Î»ô¤¤¼ç¤ò¡È¥¬¥ó¸«¡É¤¹¤ë¥Á¥ó¥Á¥é
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¥Á¥ó¥Á¥é¤¹¤¡Ê@oisioisioi¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¸À¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥¸¤ÈÊÉ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¤¹¤´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢Æ°¤«¤º¤Ë¤¸¡¼¤Ã¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥Á¥ó¥Á¥é¡¦¤Þ¤·¤å¤¯¤ó¤Î»Ñ¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÁÝ½ü¤Î¼êÈ´¤¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤è¡×¤È´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇ®¿´¤Ê¡È¸«Ä¥¤ê»Ñ¡É¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë´ÆÆÄ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤Ä¤ó¤Ä¤ó¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¹¤´Ö¤«¤é¤¸¡¼¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¤Þ¤·¤å¤¯¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª
»ô¤¤¼ç¤Î¥Á¥ó¥Á¥é¤¹¤¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½º£²ó¤Î¸«Ä¥¤ê»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¥Á¥ó¥Á¥é¤¹¤¤µ¤ó¡ÖÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²£¤«¤é·ä´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡£¤Ê¤ó¤À¤«»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¬¥ó¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥ó¥Á¥é¤¬ÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤ÎÉé¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡½åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÉô²°¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¥Á¥ó¥Á¥é¤¹¤¤µ¤ó¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×
¡½¤ªÊ¢¤ò¤Ä¤ó¤Ä¤ó¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¿¨¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Á¥ó¥Á¥é¤¹¤¤µ¤ó¡Ö¥×¥Ë¥×¥Ë¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡È¤ªÊ¢¤ò¤µ¤ï¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÈóÆñ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
»ô¤¤¼ç¤Î¥Á¥ó¥Á¥é¤¹¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤òX¤Ë¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì½Ö¥Ä¥ó¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤°²¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¡È¤ª¤Ê¤«¤ò¿¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É´é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¥±¡¼¥¸¤Î²¼¤ÎÊý¤«¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¤Þ¤·¤å¤¯¤ó¤Î¼Ì¿¿¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬É½¾ð¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£´é¤Ë»×¤¤¤¬½Ð¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤°ìËç¤Ç¤¹¡£
¢£¥Þ¥Þ¤ä·»Äï¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë
¥Á¥ó¥Á¥é¤¹¤¤µ¤óÂð¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤·¤å¤¯¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤Î¤Í¤º¤³¤Á¤ã¤ó¤È¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¡¦¤Þ¤í¤¯¤ó¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ó¥Á¥é¤¹¤¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤·¤å¤Ï¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¹¥¤¤Ç¡¢´é¤ò´ó¤»¤Æ¡ÈÉï¤Ç¤Æ¡É¤È´Å¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥Þ¥Þ¤âÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â´ò¤·¤½¤¦¤ËÌÄ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¤Þ¤í¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÈ¿¹³´üµ¤Ì£¡£¥Þ¥Þ¤«¤é¤ÎÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤òÈò¤±¤ÆÁö¤ê²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤¬¾¯¤·¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤í¤âÄï¤Î¤Þ¤·¤å¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÉï¤Ç¤Æ¤¢¤²¤¿¤êÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤À¤Ê¤¡¡Ù¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¹¤´Ö¤«¤é¤¸¡¼¤Ã¤È¡È´Æ»ë¡Ê¡©¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´Å¤¨¤óË·¤Î¤Þ¤·¤å¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î»Ñ¤â¡¢¡ÈµÕ»°³Ñ·Á´é¡É¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª
¤Þ¤·¤å¤¯¤ó¤Î°¦¤é¤·¤µ¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¤¿¤Ã¤×¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Á¥ó¥Á¥é¤Î¤Õ¤Ë¤ãÉ¦¡¡¤ª¤á¤á¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥Ï¡¼¥È¤Ä¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ó¥Á¥é¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¤Þ¤·¤å¤¯¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤ÇÁÐ»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤ó¤À»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÊª¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖµÕ»°³Ñ·Á´é¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÌÓÉÛ¤Ë´é¤Î°ìÉô¤¬±£¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´é¤Î¥é¥¤¥ó¤¬µÕ»°³Ñ·Á¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê1Ëç¤Ë¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤È¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö´é¤¬¥Ï¡¼¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Þ¤·¤å¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¥Á¥ó¥Á¥é¤¹¤¡Ê@oisioisioi¡Ë¤µ¤ó¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ê¸¡áÉðÀîºÌ¹á