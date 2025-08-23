DAIGO、妻・北川景子39歳の誕生日を祝福 「妻と娘と息子が写ってる」写真も投稿
ミュージシャンのDAIGOが22日、自身のインスタグラムを更新。妻で女優の北川景子の39歳の誕生日を祝ったことを報告し、「妻と娘と息子が写ってる」とコメントを添えた写真を公開した。
【写真】「妻と娘と息子が写ってる」北川景子のバースデーショット
DAIGOは「HAPPY BIRTHDAY TO MY WIFE！」とつづり、華やかなバースデーケーキの写真を投稿。ケーキには「Happy Birthday Keiko」と書かれ、赤や白の花びら、ベリー類で彩られている。
投稿では「DAIGOも台所でまたまたまた祝ってもらいました！ 素敵なケーキ 辻調理師専門学校さん！感謝です！」と記し、ハッシュタグには「#DAIGOも台所」「#家族見学会」「#妻と娘と息子がろうそくを吹き消す」などを添えた。出演中の番組『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週月曜〜金曜13時30分）の収録現場に北川と子どもたちが訪れ、家族で誕生日を祝った様子であることがうかがえる。
写真には子どもの手や足も写り込んでおり、DAIGOは「妻と娘と息子が写ってる！」とコメント。家族で温かく誕生日を祝ったことが伝わる投稿となっている。
引用：「DAIGO」インスタグラム（＠daigo_breakerz_）
