■これまでのあらすじ

幼なじみに搾取された経験から、ののかは友だちや彼氏ができてもフェアでいることにこだわってしまい、良い関係が作れずにいた。そんな中、同じ会社の辻森とつきあうことになると、幼い頃の自分が癒やされているような感覚に。そんな辻森に感謝し、自分が持っているものを彼にささげたいと思うようになる。そこで晩ご飯を作って辻森に持って行くと、割り勘にこだわっていたののかが、材料費と交通費は「いらない」と言い出して…。



■あの行動は封印

■やわらかな日々■人を許せるように…!?辻森と出会い、交際することによって、ののかの心はやわらかくなっていきました。街を徘徊（はいかい）し、赤の他人同士の理不尽を斬っていた頃のののかはもういません。そのために使っていた服や物はもう長い間使われることなく、クローゼットの中で眠っていました。今のののかは、少しぐらい損をしたって笑うことができます。きっと理不尽な人のことも、許すことができるようになって…いや、やっぱり…、無理みたいです…。(あさのゆきこ)