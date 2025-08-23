東尾理子、夫・石田純一＆父・修氏と3ショット公開「久しぶりに3人一緒の収録でした」
プロゴルファー・タレントの東尾理子（49）が22日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の石田純一（71）と実父で野球解説者の東尾修氏（75）との3ショットを公開した。
【写真】「久しぶりに3人一緒の収録でした」夫・石田純一＆父・修氏との3ショットを披露した東尾理子
理子は「久しぶりに3人一緒の収録でした もっと面白いこと話してたけどな〜笑 楽しかったです♪」と報告し、笑顔でポーズをする3ショットを2枚投稿した。
この投稿にファンからは「おー理子ちゃん元気そうで何より 今日も綺麗で素敵ー」「わぁ何の収録でしょう 楽しみです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「久しぶりに3人一緒の収録でした」夫・石田純一＆父・修氏との3ショットを披露した東尾理子
理子は「久しぶりに3人一緒の収録でした もっと面白いこと話してたけどな〜笑 楽しかったです♪」と報告し、笑顔でポーズをする3ショットを2枚投稿した。
この投稿にファンからは「おー理子ちゃん元気そうで何より 今日も綺麗で素敵ー」「わぁ何の収録でしょう 楽しみです」などのコメントが寄せられている。