　プロゴルファー・タレントの東尾理子（49）が22日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の石田純一（71）と実父で野球解説者の東尾修氏（75）との3ショットを公開した。

　理子は「久しぶりに3人一緒の収録でした もっと面白いこと話してたけどな〜笑 楽しかったです♪」と報告し、笑顔でポーズをする3ショットを2枚投稿した。

　この投稿にファンからは「おー理子ちゃん元気そうで何より 今日も綺麗で素敵ー」「わぁ何の収録でしょう 楽しみです」などのコメントが寄せられている。