８月２３日の中京３Ｒ（芝１４００メートル＝９頭立て）で、高杉吏麒騎手が騎乗した２番人気のメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）が１着となり、同馬を所有する松本好雄オーナーは個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝を達成した。１９７５年２月９日の初出走（京都６Ｒのチェリーパス＝８着）からＪＲＡ通算２万７６２０戦目の到達。これまで重賞ではＧ１の１０勝、ＪＧ１の２勝を含む７２勝を挙げている。

今年の宝塚記念を勝ったメイショウタバルを管理する石橋守調教師（５８）＝栗東＝は、騎手時代にもメイショウサムソンとのコンビで２００６年の皐月賞、日本ダービー、０７年の天皇賞・春を制している。中京３Ｒ後に検量室に駆けつけ、関係者を祝福した。

石橋調教師のコメント「感無量ですね。良かったです。先週は達成できなかったけど、今日の初っぱなで勝てて良かった。本当は僕が決めるつもりだったんだけどね（笑）。本田先輩が決めてくれて良かったです。涙が出そうなくらいうれしいですね。みんなが喜んでいますよ。恩返しをしても、恩を返しきれないくらいの方。もっと貢献したいですね」