BLACKPINKのLISA（リサ）が、人気キャラクター「ラブブ」の服装で、ウェンブリーの舞台に上がった。

4人の舞台の合間に、個人の無体が盛り込まれる構成になっていた、LISAは、ピンクのラブブに変身。お面をかぶって舞台に登場した。韓国メディアが報じた。

自身のインスタグラムでは22日に、その写真を数枚公開した。ロンドンで開かれた「BORN PINK」の舞台上と舞台裏のショットで、ピンクファー素材のクロップトップとミニスカート、ロングブーツ、そしてラブブキャラクターを形象化したカチューシャとマスクを着用して登場。腰にはピンクラブブの人形を付けていた。

韓国メディアMHNスポーツは23日「LISAは普段、SNSを通じてラブブフィギュアやグッズなど、愛情を持って紹介し、同キャラクターのグローバル認知度を急速に引き上げた代表走者だ。実際、ラブブはLISAのSNS露出後、世界のZ世代を中心に爆発的な反応を得て、韓国、タイ、台湾などアジア圏で品切れ大乱を起こし、注目を集めた」と報じた。

ラブブは中国の玩具大手、泡泡瑪特国際集団（ポップマート・インターナショナル・グループ）が手がけるキャラクター。