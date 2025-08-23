元乃木坂４６の秋元真夏が２３日、都内でフォトブック「淡淡」の刊行記念取材会を開催した。

２０２３年に乃木坂４６をしてから初の一冊に秋元は「写真集にしては時間をかけて３か所旅をしながら思ったことだったり、かなりパーソナルな部分をエッセーとして残した。プライベートな部分が詰まった一冊かなと思います」とアピール。「乃木坂４６のとき写真集はきれに映ってみたいという気持ちもあったけど、今回はプライベートで旅を楽しんでるような普段と近い表情が詰まってますね」と満足げな表情を浮かべた。

お気に入りの一枚は西表島での水着カットを選び「水着の撮影でも気を張らずに心から楽しんでる感じが出てる」と説明。ボディーメイクをしたのか問われると「ご飯を食べるのが好きなので、食べ続けたいっていうのがあってダイエットができなかった。それを良いことにありのままを撮り続けさせていただきました」と苦笑いした。

ダンスが多かったアイドル時代に比べて体重が増えたといい「乃木坂４６卒業して７キロくらいバンって増えた」と告白。「さすがにそこまでは…と思って、今はプラス３キロくらいになっています」と明かした。

自己採点を求められると「今までは４６に頼ってたんですけど、頼る数字がなくなった…」とポツリ。「倍の９２点で」としたが「１００点超えたい…。１００点で」と笑いながら訂正した。

この日は３２歳の誕生日。抱負を聞かれると「初めて言うんですけど免許を取った」とした上で「友達とアウトレットに行ったりしたいなと思います」とうなずいていた。