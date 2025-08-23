

小田原ドラゴン（おだわら・どらごん） 1970年、兵庫県生まれ。『僕はスノーボードに行きたいのか？』でヤンマガ月間新人漫画賞奨励賞を受賞。『コギャル寿司』で第47回文藝春秋漫画賞受賞。代表作に『おやすみなさい。』、『チェリーナイツ』、『3本足のちょんぴー』、『今夜は車内でおやすみなさい。』など。週刊SPA！で漫画『今日も嫁が見つからない。』連載中

2024年9月、集英社「週プレNEWS」でスタートした小田原ドラゴン渾身の新作漫画『堀田エボリューション』。フィクション作品としては実に9年ぶりの新作となります。では、この奇才・小田原ドラゴンは、どのような道のりを経て『堀田エボリューション』にたどり着いたのか――。その裏側をじっくり語っていきます。

連載第19回は『堀田エボリューション』のコミック1巻について。

【画像】小田原ドラゴンのあまり思い出したくない作品

＊ ＊ ＊

2024年9月から、集英社の「週プレNEWS」で新作漫画『堀田エボリューション』を連載しています。更新は月2回。フィクション漫画としては、なんと9年ぶりの新作。自分でも「そんなに空いてたの!?」と驚いてます。

そして10月17日には、第1巻がデジタル限定で発売予定。現在、予約特典もいろいろ企画中なので、僕の公式Xアカウントか、『堀田エボリューション』の公式Xをちょこちょこ覗いてみてください。



全2巻で完結『ホスト一番星』（集英社）

ちなみに、集英社から出すコミックスとしてはこれが3作目。『ホスト一番星』『桜田ファミリア』に続く作品です。当時は同時連載を何本も抱えていて、正直あまり記憶が残ってないんですよね（笑）。

でも『ホスト一番星』には、ちょっとした思い出があります。よく仕事関係の人に連れられて、中野のキャバクラに行ってたんですよ。そこでAさんっていう20代前半の女性をよく指名してました。黒服さんから「本当にこの子でいいんですか？」って確認されるくらい、かなりインパクトのある見た目の方で（笑）。僕が指名していた理由は、彼女が『ホスト一番星』の読者だったから（笑）。しかも「私も描いてみたい」と言い出して、実際に作中の背景に彼女の絵がひっそり紛れ込んでます。気になる方は探してみてください。



単行本は1巻で完結『桜田ファミリア』（集英社）

『桜田ファミリア』の方は、もっとヤバい。締切当日に担当から「原稿どうですか？」って電話が来て、実はまだ白紙（笑）。そこから8時間で1話を仕上げました。あの頃は本当に綱渡りみたいな日々で、あまり思い出したくない作品でもあります。

でも今回の『堀田エボリューション』は、まったく違います。月2回のペースで無理なく描けてるし、登場人物も物語もずっと僕の頭の中で育ててきたものなので、自分でも「これは納得できる！」と思える内容とクオリティになっています。だからこそ、多くの人に読んでもらいたい作品ですね。

《つづく》



小田原ドラゴン『堀田エボリューション』（集英社）は毎月第2／第4土曜日に更新。現在、全話無料配信中