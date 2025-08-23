

2025年7月24日に日本導入が発表されたアウディの新型BEV「A6 e-tron」シリーズ（写真：三木 宏章）

【写真を見る】アウディの新型BEV「A6 e-tron」シリーズおよび発表会の様子（56枚）

ドイツ・アウディが展開するBEV（バッテリーEV）ブランドが「e-tron（イートロン）」。その最新モデル「A6 e-tron」シリーズが、2025年7月24日、アウディ ジャパンより発売された。

ミドルサイズの高級車を意味する「プレミアムアッパーミッドサイズ」というジャンルに属する新型は、4ドアクーペの「スポーツバック（Sportback）」とステーションワゴンの「アバント（Avant）」という2タイプのボディサイズを設定。それぞれにスポーツグレードの「S6 e-tron」も用意し、全4タイプで展開する。

最大846kmの航続距離を実現

大きな特徴は、BEVとして卓越した航続距離を持つこと。空力性能に優れたボディや高効率な電動モーター、大容量100kWhバッテリー、独自の回生ブレーキシステムなどの採用により、1回の満充電における航続距離で最大846kmを実現。国内販売されているBEVのなかで、最長の一充電走行距離を達成するという。

そんな新型A6 e-tronシリーズだが、実際にどんな魅力があるのか。また、日本市場におけるBEVの販売台数は、国産車、輸入車ともに苦戦しているなか、国内プレミアムカー市場においてどんな存在感を示せるのか。ここでは、プレス向け発表会で取材した新型A6 e-tronシリーズの概要や、アウディ ジャパンが掲げる国内BEV販売戦略などについて紹介する。



歴代のe-tronモデル（写真：三木 宏章）



今回発売になったA6/S6を含む、最新のe-tronモデル（写真：三木 宏章）

e-tronは、前述のとおり、アウディが展開するBEVブランドだ。元祖は、2009年にドイツのフランクフルトモーターショーで発表したコンセプトカーで、2人乗りスポーツモデルの「e-tron」。その後、2015年に発表したSUVタイプのコンセプトカー「e-tron quattroコンセプト」などを経て、2018年に初の量産EVでSUVタイプの「e-tron」を欧米で発売開始する（のちに「Q8 e-tron」へ車名変更）。

一方、日本では、現在、スポーティな4ドアクーペ「e-tron GT」のほかは、SUVがメインだ。フルサイズの「Q8 e-tron」、ミッドサイズの「Q6 e-tron」、コンパクトサイズの「Q4 e-tron」といった3タイプを用意。これらに対し、新型A6 e-tronシリーズは4ドアクーペとステーションワゴンとなるため、国内e-tronラインナップがより充実することになる。

A6 e-tronの外観



A6 Sportback e-tron のサイドシルエット（写真：三木 宏章）

A6 e-tronシリーズの特徴は、まず、アウディがポルシェと共同開発した「PPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）」を採用していること。効率性とパフォーマンスを両立させた最新のBEVプラットフォームだ。PPEの採用モデルは、2025年4月に日本導入したミッドサイズSUVのQ6 e-tronシリーズに次いで2番目。このプラットフォームにより、新型A6 e-tronシリーズは優れた走行性能と一充電走行距離、高い効率性や充電能力、そしてアッパークラスに匹敵する広い居住空間などを実現するという。

ボディサイズは、A6スポーツバックe-tronが、全長4930mm×全幅1925mm×全高1495mm（エアサスペンション装着車は全高1470mm）。A6アバントe-tronは全長4930mm×全幅1925mm×全高1530mm（エアサスペンション装着車は全高1510mm）。また、スポーツグレードのS6スポーツバックe-tronは全長4930mm×全幅1925mm×全高1465mm、S6アバントe-tronは全長4930mm×全幅1925mm×全高1505mmだ。4ドアクーペのスポーツバックとステーションワゴンのアバントでは、全高こそ異なるが、全長や全幅は同じとなる。



A6 Sportback e-tronのフロントフェイス（写真：三木 宏章）

外観の特徴は、低く重厚感のあるボディとダイナミックで伸びやかなルーフラインが、力強さと洗練されたエレガントさを演出する。また、フロントフェイスでは、アウディを象徴するシングルフレームグリルに、ワイドで開口部のない仕様を採用。フロントフード内にエンジンがないe-tronモデルならではのデザインだ。さらに、スリムなデザインが目を引くデジタル・デイタイムランニングライトやスポーティな大型エアインテークなどが精悍な顔付きにも貢献する。

パフォーマンスと航続距離



A6 Sportback e-tronのリアビュー（写真：三木 宏章）

A6 e-tronシリーズは、前述のとおり、BEVとしては良好な一充電走行距離を持つことが大きな魅力だ。各タイプの一充電走行距離（WLTCモード、以下同じ）は、A6スポーツバックe-tronが769km。A6アバントe-tronで734km。S6スポーツバックe-tronは726km、S6アバントe-tronは706kmだ。さらに、A6スポーツバックe-tronでは、オプションのレンジプラスパッケージを装着した場合、一充電走行距離が846kmとなり、これも先に述べたとおり、国内最長の航続距離（アウディ調べ、2025年7月時点）となる。

アウディ ジャパンによれば、こうした長い航続距離の実現には、まず、ボディに関し「デザインと空力を高次元で両立」していることもポイントだという。より具体的には、フロントのエアカーテン（エアロパーツ）やフラットなアンダーボディなど、各部のデザインは空力特性も考慮。空気抵抗の大きさを示すCd値を高レベルで抑えており、とくに、A6スポーツバックe-tronはアウディ史上最も優れた0.21というCd値を実現。A6アバントe-tronもCd値0.24を実現し、A6スポーツバックe-tronに匹敵する一充電走行距離を達成している。



バーチャルエクステリアミラーで映し出された映像（写真：三木 宏章）

また、A6スポーツバックe-tronでは、先に述べたオプションのレンジプラスパッケージを選ぶと、「バーチャルエクステリアミラー」が付いてくることも注目だ。これは、小型カメラを内蔵したドアミラーのこと。オーソドックスな鏡を使うタイプと比べ、かなりスリムなユニットにできることで、抜群の空力特性を発揮しつつ、風切り音も低減する。なお、カメラに写った後方の様子は、インストルメントパネル左右端2カ所に配されたOLEDタッチディスプレイに映し出される。なお、普通のミラー式と違い、雨や雪などの悪天候時や夕暮れ時も周囲を鮮明な映像で確認できるため、空力だけでなく、高い安全性にも貢献している。

さらにレンジプラスパッケージ装着車では、「アダプティブ・エアサスペンション」も採用。速度や好みなどに応じて車高を自動調整するダンピング制御付きエアサスペンションシステムだ。ドライブセレクトをエフィシェンシーモードにすると、速度に応じてサスペンションが車体を20mm下げ、空力特性が向上。エネルギー消費を最適化し、先に紹介した最大846kmという長い航続距離に貢献する。

バッテリーやモーターについて



ステーションワゴンのA6 Avant e-tron（写真：三木 宏章）

一方、パワートレインや走行用バッテリー。強力でコンパクトかつ高効率な電動モーター、PPEのために新たに開発された総電力量100kWh（正味容量94.9kWh）リチウムイオンバッテリーなどの搭載が、快適な走りと長い航続距離に貢献する。

各タイプの動力性能は、まず、A6スポーツバックe-tronとA6アバントe-tronの場合、1基の電気モーターを搭載した後輪駆動方式を採用。システム最高出力は280kW（ローンチコントロール起動時、通常時270kW）を発揮し、0から100km/hまでの加速時間は5.4秒、最高速度は210km/hを実現する。

また、スポーツグレードのS6スポーツバックe-tronとS6アバントe-tronは、車体前後に2基の電気モーターを搭載した独自の4輪駆動システム「クアトロ（quattro）」を採用。システム最高出力は405kW（ローンチコントロール起動時、通常時370kW）で、0から100km/hまでの加速時間は3.9秒。最高速度は240km/hを発揮する。

回生システムについて



A6 Avant e-tronのリアビュー（写真：三木 宏章）

アウディ ジャパンによれば、A6 e-tronシリーズの長い航続距離の実現には、高度な回生システム（回生ブレーキ）も大きく寄与しているという。回生システムとは、減速時に発電しバッテリーに電力を供給する機能のことで、効率的かつ発電量の大きい回生システムほど、結果的にBEVの航続距離を伸ばす効果も生み出すことが多い。

A6 e-tronシリーズでは、最大220kWを回生し、システムは日常のブレーキプロセスのうち約95％に対応する（可動する）という。また、回生はフロント・リヤ両アクスルで行うが、軽度の減速時は効率化のためにリヤアクスルのみで実施。また、より強力な電動モーターの搭載により、後軸での回生ブレーキ性能が格段に向上しているという。



A6 Avant e-tronのホイール＆タイヤ（写真：三木 宏章）

さらに、PPEを採用するQ6 e-tronシリーズなどと同様、統合ブレーキシステム（iBS）も採用。減速の度合いなどに応じ、機械的な摩擦ブレーキと電動モーターによる回生ブレーキを最適に組み合わせたブレーキングを可能とする。なお、回生ブレーキの減速度はステアリングホイールのパドルシフトを使って2段階に調整することが可能。また、ドライバーがアクセルペダルから足を離すと、車両が惰性で走行し電費を向上させるコースティング走行も可能だ。

ほかにも、ドライブモードを「B」にすると、アクセルペダルの操作だけで加減速を行える「ワンペダル操作」を使うこともできる。とくに、アクセルペダルを離した際には、強力な回生減速が発生するため、ブレーキペダルをほぼ踏まずに速度調整などが可能だ。

充電時間について

BEVで走るために必須なバッテリーへの充電。A6 e-tronシリーズは、自宅での普通充電はもちろん、出先でも普通充電または急速充電の施設を利用することができる。充電時間は、例えば、アウディ独自の充電施設「PCA」で150kWの急速充電器を利用する場合、充電状態（SoC）10%から80%の充電を約35分で完了できる。

ちなみに、このPCAとは、Premium Charging Alliance（プレミアム・チャージング・アライアンス）の略。アウディ、ポルシェ、フォルクスワーゲンのEVオーナーが利用できる充電サービスだ。各ブランドの販売店などに設置された最大150kW出力のCHAdeMO規格急速充電器の利用が可能で、2025年7月現在、全国に395基を設置。利用には、月額基本料金1800円/月と都度充電料金が必要だが、BEVの新車を購入したユーザーの場合、利用登録後の1年間は無料だ。e-tronユーザーであれば、ぜひ利用したいサービスのひとつといえるだろう。

内装について



A6 Sportback e-tronのインテリア（写真：三木 宏章）

インテリアでは、運転席と助手席の前に「MMIパノラマディスプレイ」を採用。ステアリングの奥にある11.9インチの「アウディ・バーチャルコックピット」と、センターにある14.5インチ「MMIタッチディスプレイ」は、いずれもインストルメントパネルに絶妙にマッチしたデザインを採用。運転に必要な情報を見やすく表示する高い機能性だけでなく、高級で快適な室内空間の演出にも貢献する。また、助手席用には、オプションで10.9インチの「MMIフロントパッセンジャーディスプレイ」を設置することもできる。これにより、助手席の乗員はドライバーの運転を妨げることなく、エンターテインメントコンテンツなどを楽しむことが可能だ。

シートの素材は、質感が高く耐久性に優れたレザー/アーティフィシャルレザー（合成皮革）を標準装備する。インストルメントパネルやドアトリム、アームレストなどもアーティフィシャルレザーで統一。また、オプションのレザーフリーシートパッケージを選べば、シート素材をサステイナブルなカスケードクロス/アーティフィシャルレザーに変更することも可能だ。

後席＆荷室について



A6 Sportback e-tronの荷室（写真：三木 宏章）

リアシート周辺は、BEVならではのセンタートンネルのないフロアにより、足元まで広く快適な空間を実現する。3ゾーンオートマチックエアコンディショナーを装備することで、リアシートの乗員も好みの実内温度に設定することが可能だ。また、3分割可倒式シートを採用することで、多彩なアレンジに対応。荷室スペースの容量は、通常の後席使用時は502Lだが、リアシートの背もたれをすべて倒せば、スポーツバックで1330L、アバントは1442Lまで拡大できる。なお、エンジンのないBEVモデルのため、フロントボンネット下にもトランクを装備。容量は27Lを確保し、さまざまな荷物の積載に便利だ。

ちなみに、アウディ ジャパンによれば、リアハッチバック部の開口部は、ステーションワゴンのA6アバントe-tronのほうが広いため、A6スポーツバックe-tronよりも荷物の出し入れが楽なのだという。そのため、例えば、ICE（内燃機関）版の「A6」では、セダンとアバントがあるが、ユーザーのシェア率は50対50とほぼ半数ずつだという。近年、国産車ではステーションワゴンの数が激減しているが、アウディに関しては一定数の人気を確保しているようだ。そのため、同じくアウディ ジャパンの担当者は「おそらく、A6アバントe-tronについても、ある程度のニーズがある」ことが期待できるという。

最新の安全装備や快適装備



フロントボンネット内の荷室（写真：三木 宏章）

そのほかにインテリアでは、「スマートパノラマガラスルーフ」も採用。これは、電圧をかけることによってガラスルーフを透明状態にしたり、不透明に切り替えたりできるポリマー分散型液晶（PLDC）技術を採用した最新のガラスルーフだ。切り替え操作はルーフ上部にあるボタンで可能で、9つのセクションごとに「透明」「不透明」の選択が可能だ。

また、先進運転支援システムでは、45個のLEDセグメントを装備した「マトリクスLEDヘッドライト」を採用。LED光源と精密な光学デバイスを組み合わせたカメラシステムによって、状況にあわせて配光を可変させ高度に制御する最新のヘッドライト機構だ。例えば、高速走行でハイビーム使用時にカメラが対向車や先行車を検知すると、そのエリアへのハイビームをオフにしつつ、それ以外の車間エリアや周辺は明るく照らし続けるといった機能を持つ。



リアセクションのライティング（写真：三木 宏章）

加えて、ヘッドライト上に備えた「デジタル・デイタイムランニングライト」は、オプションの「デジタルライトシグネチャー」も装着可能。任意の8つの点灯パターンを選択できることで、柔軟な光のカスタマイズを楽しめる。テールライトも、室内の「MMIタッチディスプレイ」によって8つの点灯パターンを切り替えることもできる。ほかにも、停車時に後続車が近づくとOLEDセグメントを強く点灯させることで車間距離の確保を促す機能や、ハザードランプに連動して警告シンボルを表示する機能も搭載し、後方の高い被視認性に寄与する。

さらに、オプションには「ARヘッドアップディスプレイ」も用意。ドライバー前方のフロントガラスに速度、交通標識、アシスト情報、ナビゲーションシンボルなどの関連情報を、車両から最大約200m先に焦点を合わせた位置に仮想表示することが可能。ドライバーの視線の移動を最小限に抑えつつ、運転に必要な多様な情報を提供できる機能を持つ。

価格と補助金について



A6 e-tronシリーズの価格（写真：三木 宏章）

A6 e-tronシリーズの価格（税込み）は、スポーツバックの場合、スタンダードの「A6 Sportback e-tron performance」が981万円で、レンジパッケージ装着車は1045万円、スポーツグレードの「S6 Sportback e-tron」は1440万円だ。また、アバントでは、スタンダードの「A6 Avant e-tron performance」が1012万円、スポーツグレードの「S6 Avant e-tron」は1471万円となる。

なお、BEVやハイブリッドは、補助金を使うことで購入価格を抑えることができる。A6 e-tronシリーズの場合、全タイプが国の「クリーンエネルギー自動車導入促進（CEV）補助金」の対象車だ。また、地方自治体の補助金も利用できる場合がある。たとえば、2025年度内に個人で「Audi A6 Sportback e-tron performance」を購入する場合、国のCEV補助金は68万8000円。また、オーナーが東京都在住であれば、令和7年度ZEV車両購入補助金を利用でき、補助金額は別途32万円をプラス。合計で100万8000円の補助金を使えることになる。

さらに東京都では、購入者が再生可能エネルギーや充放電設備などを導入すれば、補助金が上乗せとなるケースもある。また、自動車税に対する「グリーン化特例」や「環境性能割」、自動車重量税に対する「エコカー減税」の税制措置などもあるため、これらを利用すれば購入費や車検時などの維持費を低減することが可能だ。A6 e-tronシリーズはもちろん、BEVなどの購入を考えている人は、ぜひ事前にチェックしてみてほしい。

アウディ電動化戦略について



フォルクスワーゲングループジャパンCEO兼アウディ ジャパンのブランド ディレクターのマティアス・シェーパース氏（写真：三木 宏章）

以上がA6 e-tronシリーズの概要だ。このモデルに限らず、日本市場におけるBEVの販売比率はまだまだ低いが、一充電走行距離が700kmを超え、最大で846kmを実現する当シリーズに対し、市場がどんな反応を示すのかが非常に気になるところだ。

ちなみに、アウディ ジャパンは、3年前の2022年に「2025年までにBEVの国内販売比率を35％にする」といった目標を掲げていた。だが、冒頭で述べたように、国内におけるBEV販売は苦戦している。アウディ ジャパンでも、ここ数年のBEV販売構成比は12%くらいだという。

では、今回のA6 e-tronシリーズ導入で、当初の2025年目標値「35%」は達成できるか。これに関し、プレス発表会の席で、フォルクスワーゲングループジャパンCEO兼アウディ ジャパンのブランド ディレクターのマティアス・シェーパース氏は、このシリーズの発売だけで「35％の達成は難しい」とする。また「おそらく今後も10〜15%程度だろう」と予測する。それだけ、日本市場においてBEVの販売拡充は難問なのだ。

ただし、同氏は「BEVの時代は必ずくる」という。BEVは、近年、欧州や中国などでも販売台数が減少していることがよく報道されている。だが、それでも、シェーパース氏によると、「2025年1月〜6月には全世界で約900万台」売れており、約30%のプラスになるという。つまり、世界的にはBEVのニーズは回復傾向になっているというのだ。

ただし日本市場では、「BEVだけでなく、まだまだICE（内燃機関）モデルもバランス良く導入する必要がある」という。そのため、2025年後半から2026年にかけて、BEVではスポーツモデルの「e-tron GT」の新型（2025年8月19日に発売）、SUVの「Q6スポーツバックe-tron」の導入を予定。一方で、ICEモデルも、「A6」や「Q3」の最終バージョンとなる新型車を国内販売する予定だという。

充電サービスではレクサスとコラボ



A6 e-tronの日本導入が発表された「Audi New Models Special Debut Show」の様子（写真：三木 宏章）

ほかにも、アウディ ジャパンでは、先述した独自の充電サービス「PCA」の事業拡張を図ることで、BEVユーザー自体を増やす効果も狙うという。具体的には、トヨタの「レクサス」ブランドが展開する急速充電器ネットワーク「LEXUS Electrified Program」とのコラボレーションを実施するというもの。実現すれば、レクサス、アウディ、ポルシェ、フォルクスワーゲンの4ブランドがそれぞれ販売店や商業施設などに設置する急速充電器を、各ブランドのBEVユーザーが利用できるようになる。



PCAの急速充電器の設置数は、前述のとおり、現在（2025年7月時点）で395基だが、これはアウディ、ポルシェ、フォルクスワーゲンの3ブランドの拠点を利用したほぼマックスの数字。これにレクサスのサービス拠点が加わることで、4ブランドのユーザーすべてが、現状より多くの充電施設を利用できるようになるということだ。

なお、レクサスとのコラボは、2026年3月頃までを目途に開始予定とのこと。果たして、国内外の高級車ブランドのこうした協業などにより、日本のBEV販売台数などに変化が出てくるのか。今後の動向に注視したい。

（平塚 直樹 ： ライター＆エディター）