¾¾ËÜ¹¥Íº¥ª¡¼¥Ê¡¼£Ê£Ò£ÁÄÌ»»£²£°£°£°¾¡¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥Ã¥±¥¤¤ò´ÉÍý¤¹¤ëËÜÅÄÄ´¶µ»Õ¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È±ï¤Î¤¢¤ë»°ÅèËÒ¾ì¤ÎÇÏ¤Ç¡Ä¡×
¡¡£¸·î£²£³¤ÎÃæµþ£³£Ò¡Ê¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£¹Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ç¡¢¹â¿ùÍùóÊµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥Ã¥±¥¤¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ËÜÅÄÍ¥±¹¼Ë¡¢Éã¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¡Ë¤¬£±Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±ÇÏ¤ò½êÍ¤¹¤ë¾¾ËÜ¹¥Íº¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¸Ä¿ÍÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î£Ê£Ò£ÁÄÌ»»£²£°£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡££±£¹£·£µÇ¯£²·î£¹Æü¤Î½é½ÐÁö¡ÊµþÅÔ£¶£Ò¤Î¥Á¥§¥ê¡¼¥Ñ¥¹¡á£¸Ãå¡Ë¤«¤é£Ê£Ò£ÁÄÌ»»£²Ëü£·£¶£²£°ÀïÌÜ¤ÎÅþÃ£¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½Å¾Þ¤Ç¤Ï£Ç£±¤Î£±£°¾¡¡¢£Ê£Ç£±¤Î£²¾¡¤ò´Þ¤à£·£²¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥Ã¥±¥¤¤ò´ÉÍý¤¹¤ëËÜÅÄÄ´¶µ»Õ¤Ï¡¢°ÕÍß¤ÎÏ¢Æ®ºö¤ÇÀáÌÜ¤ÎÇòÀ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï¡Ê¼ó¤Î¡Ë¾å¤²²¼¤²¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£Á°²ó¤â¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÂÎÄ´¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÊÏ¢Æ®¤Ç¡Ë»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È±ï¤Î¤¢¤ë»°ÅèËÒ¾ì¤ÎÇÏ¤Ç¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Îº¢¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¶¥ÇÏ¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¿Í´Ö¡¢µ³¼ê¤âÄ´¶µ»Õ¤â±¹Ì³°÷¤â¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È£²£°£°¾¡¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÇòÀ±ÎÌ»º¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£