【季節の変わり目から真冬まで】投資価値高めの“ベスト＆ジレ”が欲しい！

季節の変わり目のブリッジアイテムとして優秀だけど、暖冬が予想されるから

今年は真冬まで使い勝手良さそうな【ベスト＆ジレ】

メリハリを効かせて華奢見せも狙えるアイテムです。

ファーやツイードetc.素材もバリエ豊富なおすすめをご紹介します。



【ベスト＆ジレ】＋スカートのセットアイテム

【00サイズ】ジレチュールスカートセットアップ/FRAY I.D

それぞれ単品でも活躍する、ベルト付きベストとチュールスカートのセットに。ベストは秋冬のムードが漂う、トラッドな雰囲気ある生地を選びました。取り外しが可能な共地のベルトがついていてウエストマークできるので、シルエットにメリハリをつけられます。

エアリーなボリュームチュールスカートとの甘辛バランスが絶妙です。

ニットベスト×ティアードスカートセット/SNIDEL



メタルボタンがエレガントな襟付きのノースリニットベストと、柔らかな生地でお作りしたふんわりティアードスカートのセットアイテム。きれいめな印象のベストは、第１ボタンを開けて少し抜け感を出して着用するのもおすすめです。スカートは、シアー感のふんわりティアード。ウエストがゴム仕様で着脱が楽ちんです。

ファー、ツイードetc.バリエ豊富な【ベスト＆ジレ】

ソリッドノーカラーロングベスト/Mila Owen



ボクシーなシルエットが特徴のロングベスト。薄い肩パッドを効果的に入れ、シルエットにこだわってソリッドに仕上げました。上品なニュアンスがありながら、ラフに着ていただくため、前はあえて留めがないすっきりとした仕様に。背中側の裾にはベンツを入れて、動きやすさとジャケットのようなニュアンスを出しました。





チルデンニットベスト/Mila Owen

秋口からレイヤードスタイルに取り入れやすい、ベスト型チルデンニット。あえてオーバーサイズにデザインしてあり、Tシャツ、長袖カットソー、衿付きシャツといった、さまざまなアイテムとレイヤードしやすいのも特徴です。秋口からざっくりと着られて、トラッドなムードをより高めてくれる、おすすめの一枚。

ラメツイードノーカラージレ/FRAY I.D

ラメ入りの華やかなツイード素材で仕立てたノーカラーのジレ。首元がすっきりと見えるVラインで、着るだけで洗練された雰囲気に。フロントはホックで留める仕様。カジュアルにもキレイめにも着こなせて、オン・オフ問わずスタイリングしていただける一着です。

トレンチライクジレ/FRAY I.D

トレンチコートのディテールを落とし込んだ、着こなしの鮮度が高いジレ。ボックス型のシルエットで、ストンとしていて着やすい形。トラッドな雰囲気がありながらトレンド感もある一枚に仕上がっています。シワになりにくい生地だから、オフィスでもプライベートでもストレスなく着用できます。

ベルトセットファージレ/FRAY I.D

リアル見えにこだわったフェイクファーをスタイリッシュなジレに。ベルト付きでレイヤードも自在。ヒップが隠れるサイズ感ですが、見た目よりも軽い着心地なので、秋の早い時期から半袖を合わせて着こなすなど、レイヤードスタイルに重宝します。