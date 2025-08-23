SixTONES森本慎太郎、10日間のアマゾン旅経ての心情 音楽誌初単独表紙で1万9千字インタビュー
【モデルプレス＝2025/08/23】SixTONESの森本慎太郎が、8月29日発売の音楽・ENTERTAINMENT専門誌「Depth EDITION 09」（シンコーミュージック）の表紙・巻頭特集に登場する。
SixTONESのメンバーとして、“森本慎太郎”として、歌に演技に、様々なエンタテイメントに携わっている彼は、2025年、突然プライベートでアマゾンへと旅立った。それは、彼が20代のうちにどうしても叶えたかった夢でもあったという。移動も含めて10日間のアマゾンへの旅は、“森本慎太郎”として生きること、SixTONESとしてやるべきこと、考え方、ものの見え方や感じ方、その全てに変化を与えたと彼は語る。
そして今回、彼が語った現在の心情は、9月10日にリリースされるRADWIMPSの野田洋次郎によって書き下ろされたエモーショナルなサウンドと展開が印象的なニューシングル「Stargaze」の歌詞と驚くほどにリンクしていた。彼の人生の中に確実なものを残した10日間の滞在記と、スラングで“目まぐるしい世界に無関心な人”という意味を持つ言葉をタイトルに掲げているニューシングル「Stargaze」への想い、そして今シングルに収録される6人それぞれのソロ曲に込めた想いとは。音楽誌初の単独表紙で1万9千字のインタビューが掲載される。
裏表紙・巻末特集は、イタリアのロック・バンド“マネスキン”のフロントマンであるDamiano David（ダミアーノ・デイヴィッド／Vo）が飾る。そのほか、中間淳太（WEST.）、wacci、アイナ・ジ・エンド、グループ魂、上田竜也、鬼龍院翔、GACKT、後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）、yubiori、BECK、THE YELLOW MONKEY、小山慶一郎(NEWS)、THE YARA（屋良朝幸）、w.o.d.、安田章大（SUPER EIGHT）、石原慎也（Saucy Dog）らが登場する。（modelpress編集部）
