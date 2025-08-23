今日も頑張った私に。クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」で贅沢なご褒美タイム
みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。
ハーゲンダッツは、私にとって“今日もよく頑張った！”って言いたい日のご褒美アイス。そんな私が今回ご紹介するのは、8月19日発売の新作クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」です。早速食べてみたので、その味わいをレポートします！
ゆずとホワイトショコラの組み合わせは人生初。どんな味わいなの!? とワクワクドキドキしながら、早速開封していきます。
ちなみに気になるカロリーは、1個249カロリー。
ゆずアイスクリームには、素材本来のおいしさを楽しめるストレートゆず果汁が使われているそう。
まわりのゆずホワイトチョココーティングには、ゆずの果実を丸ごと粉末化したゆずパウダーが使われていて、まさにゆず尽くし。
ちなみに使われているゆずは全て国産とのこと。安心なポイントです。
実際に食べてみると、サクッとしたウエハースの食感と、パリッとしたゆずホワイトチョココーティングの食感の相性が抜群。
クリスピーサンドはこの食感が病みつきになるという人も多いのではないでしょうか？
一口食べると、ゆずアイスクリームの甘酸っぱい味わいが口いっぱいに広がって幸せな気持ちになりました。
お風呂上がりのホッと一息つく時に、ゆずアイスクリームのマイルドな甘さがカラダに沁みます。そのままお気に入りのドラマを流して、クッションにもたれてゆっくり味わう……そんなちょっと特別な夜にぴったりのアイスです！
夏の疲れも癒やしてくれること間違いなし！ ゆずのアイスクリームはなかなかレアだと思うので、この機会にぜひ試してみてくださいね。
■商品概要
商品名：ハーゲンダッツ クリスピーサンド『ゆずホワイトショコラ』（期間限定）
発売日：2025年8月19日
価格：351円
発売場所：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他
（えりか）