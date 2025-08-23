TWICE・ツウィとTHE RAMPAGE・吉野北人の新TV-CM「エッセンス プランプバーム」篇が放送開始

コーセーは8月11日、「Visee（ヴィセ）」の新商品「エッセンス プランプバーム」の発売を記念し、ブランドミューズのツウィさん（TWICE）、吉野北人さん（THE RAMPAGE）が出演する新TV-CM「エッセンス プランプバーム」篇の放送を開始しました。

■とろける表情と、透明感あるツヤが引き出す微熱をまとった“唇の余韻”を演出

「エッセンス プランプバーム」（1,650円）は、1本でリップクリーム・口紅・グロスの効果を叶えるハイブリッドプランプバーム。8月21日に発売予定となっています。

新TV-CMには、2022年10月からブランドミューズに就任しているTWICEのツウィさんと、THE RAMPAGEの吉野北人さんが引き続き登場。

“微熱でとろける、プランプリップ”をコンセプトに、とろける表情と透明感のあるツヤが引き出す微熱をまとった“唇の余韻”を表現したCMとなっています。

終盤では、ツウィさんと吉野さんが肩越しに振り返るシーンにて、艶やかにきらめく口もとによる2人の甘美な表情も楽しめます。

また、8月14日までの期間には、「ヴィセ」公式Xにてスペシャル動画「#微熱リップ篇」を公開。500コメント達成で続きの動画が視聴できるキャンペーンも実施するほか、参加者を対象に抽選で新商品セットをプレゼントする企画も行います。

■新TV-CM概要

タイトル：「ヴィセ エッセンス プランプバーム」篇

出演：ツウィ（TWICE）、吉野北人（THE RAMPAGE）

放送地域：関東・関西・福岡

放送開始：2025年8月11日（月）

CM本編映像：https://youtu.be/1wjZt4mP4n8

メイキング映像：https://youtu.be/OoSj6W13HH8

（フォルサ）