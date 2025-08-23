お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーさんが自身のインスタグラム・ストーリーズで、額に出来たかさぶたを手術で除去したことを報告しました。



【写真を見る】【 バービー 】額のかさぶたを手術で「取ったどーーー！」 “みんなの心配 胸に沁みたよ” フォロワーの声に感謝





バービーさんは、以前のインスタグラムへの投稿で「日本でおでこを変な虫に刺されてその後美容鍼にいったら２つに増えた」と知らせていて、フォロワーからは「跡が残りませんように」など、心配の声も集まっていました。









バービーさんは、額に虫刺されがついたまま訪れたジョージタウンの光景に「みんなの心配してくれる気持ち 胸に沁みたよ」感謝を綴り、「すでに病院には何軒か行っていて大丈夫です」と、万全を期して処置のめどを立てた模様でした。









何軒か回って決めた先の病院で、バービーさんは手術を受けた模様で、額にガーゼとテープを十字の形に貼ったバービーさんは「取ったどーーー！」と笑顔の動画を投稿。「局所麻酔して物理的に取りました」と報告していました。

【担当：芸能情報ステーション】