人気シリーズ「ごめんね素肌」に新アイテム登場！　『クリアターン』シートマスク・部分用マスク・目もとケア美容液を新発売

コーセーコスメポートは8月21日、スキンケアブランド「クリアターン」にて、人気イラストレーターNAPPYさんとコラボレーションした「ごめんね素肌」シリーズから、シミ・肌あれ防止・シワ改善を1枚で叶える「いつのまにマスク」（1品目1品種、ノープリントプライス）【医薬部外品】を発売しました。

同時に、目もとや口もとをケアする部分用マスク「スポットケアマスク」（1品目1品種、ノープリントプライス）、ロールオンタイプの目もとケア美容液「無垢美ちゃんアイセラム」（1品目1品種、ノープリントプライス）を全国の量販店・ドラッグストアを中心に発売しています。

■『クリアターン ごめんね素肌』シリーズから新発売

“8分の集中ケアで 8時間熟睡したような肌に”をコンセプトとし、人気のイラストレーターとコラボレーションをしたシートマスクシリーズを2021年8月より展開。肌悩み・気分に合わせて選べるラインナップやパッケージのイラストが支持されています。

◇クリアターン ごめんね素肌 いつのまにマスク

（1）美白×肌あれケア×しわ改善ができる薬用シートマスク

1枚でトータルエイジングケア（＊）。とろみのある濃厚美容液が肌に溶け込み、むっちりハリのある肌へみちびきます。

＊年齢に応じたケア

※1 ユビデカレノン ※2 アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム ※3 加水分解ヒアルロン酸/浸透は角層まで ※4 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム ※5 リン酸-アスコルビルマグネシウム BGは1,3-ブチレングリコールです。

（2）あれがちな大人の肌にも使いやすい低刺激設計

弱酸性・無着色・合成着色料フリー・無鉱物油・アルコールフリー・紫外線吸収剤フリー・シリコーンフリーに加え、パッチテスト・アレルギーテスト・スティンギングテスト（※6） 各種試験済みのやさしい使い心地です。

※6 すべての人にアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がないというわけではありません。

（3）目もともケアできる厚手のベンリーゼTM使用（※7）

コットンの種のまわりのやわらかな綿毛から生まれ、保水性や密着性に優れたシートを採用しました。

※7 ベンリーゼTMは旭化成の登録商標です。No. F45A405

◇クリアターン ごめんね素肌 スポットケアマスク

（1）ダメージ（※8）を受けやすい目もとを集中リペア（※9）

マスクの密閉効果でうるおいをたっぷり与え、ふっくらハリのある目もとへみちびきます。

※8 乾燥による ※9 うるおいお手入れのこと ※10キサンタンガム ※11 角層まで ※12（メタクリル酸グリセリルアミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー ※13 リン酸アスコルビルMg

（2）デリケートな目もとにもやさしい使い心地

弱酸性・無香料・無着色・アルコールフリー・無鉱物油・紫外線吸収剤フリー・シリコーンフリーの低刺激処方に加え、パッチテスト・アレルギーテスト・スティンギングテスト・敏感肌自覚者による連用テスト（※14）各種試験済みのやさしい使い心地です。

※14 すべての人にアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がないというわけではありません。すべての人の肌に合うということではありません。

（3）密着感が高い！ 厚手の羽根型 ベンリーゼTMシート採用（※15）

コットンの種のまわりのやわらかな綿毛から生まれ、保水性や密着性に優れたシートを採用しました。

※15 ベンリーゼTMは旭化成の登録商標です。No. F45B446

◇クリアターン ごめんね素肌 無垢美ちゃんアイセラム

（1）ぱっちりしない目もとの肌をひきしめキュ！ ロールオンセラム

重いまぶたも、ローラーのマッサージ効果で血行を促進し、メイクノリの良い目もとへみちびきます。

※11 角層まで ※13 リン酸アスコルビルMg ※16 酢酸トコフェロール ★冷感が苦手な人は冷蔵庫に入れないでください。

（2）デリケートな目もとにもやさしい使い心地

無香料・無着色・アルコールフリー・無鉱物油・紫外線吸収剤フリーの低刺激処方に加え、パッチテスト・アレルギーテスト・スティンギングテスト・敏感肌自覚者による連用テスト（※14）、各種試験済みのやさしい使い心地です。

※14 すべての人にアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がないというわけではありません。すべての人の肌に合うということではありません。

■商品概要

2025年8月21日 発売

「クリアターン ごめんね素肌」 新商品（3品目3品種）

＜商品名／容量／特長＞

（1）クリアターン ごめんね素肌 いつのまにマスク【医薬部外品】

販売名：クリアターン BS リンクルケア ブライトニングマスク 7枚入

人気イラストレーターNAPPYさんコラボデザイン。有効成分「ナイアシンアミド」配合で、シミ・肌あれ予防・しわ改善を1枚で叶える薬用プレエイジングケア（＊）マスク。とろみのある濃厚美容液が角層まで浸透し、むっちりハリのある肌へ。人気イラストレーターNAPPYさんコラボデザイン。

（2）クリアターン ごめんね素肌 スポットケアマスク 60枚入

負担をかけがちな目もとを集中リペア（※9）。うるおいをたっぷり与え、ふっくらハリのある目もとにみちびく部分用シートマスク。敏感肌自覚者による連用テスト済み（※14） で、デリケートな目もとにもやさしい使い心地です。人気イラストレーターNAPPYさんコラボデザイン。

（3）クリアターン ごめんね素肌 無垢美ちゃんアイセラム 20mL

スマホ疲れやアイメイクが決まらない重たい目もとを、メイクノリの良いぱっちり目もとへみちびくロールオンアイセラム。ローラーのマッサージ効果で血行を促進し、ひきしめ×くすみ（※8） ケア。人気イラストレーターNAPPYさんコラボデザイン。

※8 乾燥による ※9 うるおいお手入れのこと ※14 すべての人にアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がないというわけではありません。すべての人の肌に合うということではありません。

クリアターン公式サイト：https://kosecosmeport.co.jp/clearturn/

