あーあ、誰も私のことなんて見てない。かわいい友達がSNSに私との2ショットの写真をアップして……【ないものねだりの女達。 #666】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」
SNSの通知が止まず、おびえていた美代の娘、美月。今回からは、なぜそうした状況になってしまったのかを振り返ります。
相手に悪気はなくても、容姿の整ったアリスと自分を比べてしまうのは仕方のないことですよね。何かをきっかけに気持ちを切り替えることができたらいいのですが……。
