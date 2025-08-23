【アンダー2,500円】ベージュで遊ぶ、夏のヘルシーメイクコスメ3選

高まるテンションに呼応して、メイクにも遊び心を取り入れたくなる夏。プレイフルなメイクと聞くとカラーメイクが浮かびますが、実はザ・万能カラーのベージュでも遊べちゃうんです。

「ベージュで遊ぶ、夏のヘルシーメイク」をテーマに、今季のマストハブコスメを3つ厳選しました。ナチュラルすぎず盛りすぎない、サマーメイクづくりの立役者になるはずです。

■夏の日差しを味方につけるグロウなピンクベージュ

アンダー1,000円のプチプラアイシャドウのなかで、頭一つ抜ける粉質のよさを誇るのが、エクセル「アイプランナー」。粉飛びせずまぶたにしっとりフィットする使用感、スモーキーからクリアなカラーまでそろう色展開が人気を集める理由です。

「ベージュで遊ぶ、夏のヘルシーメイク」と題してピックアップしたのは、ピンクベージュの「R08 ショートホイップ」。見たままの発色と繊細なツヤが特徴の質感「RICH（リッチ）」から展開されています。

つやんと濡れたような光沢が宿るのは、繊細なパールの技ありではないでしょうか。光があたる角度によって輝度が変わり、ベージュ〜シェルピンクに変化するのがユニークです。

ふわっとのせるとオフィスシーンに調和するナチュラル発色、重ねていくと奥行きが生まれて、色香を潜める可憐な発色になります。驚くのは、目もとのくすみが上手に生かされること。ウィークポイントであるくすみが濁りの原因になってしまうのではなく、深みを与えるストロングポイントとしてうまくマッチしてくれるんです。

下まぶたまで大胆に広げても大げさにならない、テクニックいらずの扱いやすさもきっと気に入るはず。単色仕上げで凝ったメイクにみせてくれる、使い勝手のよさにも助けられています。

■グロウ×マットの合わせ技でじゅわっとチークもお手の物

チークレス主義やチーク迷子の方へ朗報です。濃淡コントロールを自在に操りながら、じゅわっとした色づきを楽しめる、凄腕チークを見つけました。

Uptの「フラッフィーチークパレット」は、グロウ（左）とマット（右）の2つの異なる質感、カラーをセットしたチークパレットです。

夏にトライしたくなるメイクといえば、“日焼け風チーク”ではないでしょうか？ 常夏のハッピーな気分を表現できて、アウトドアシーンにもマッチする日焼け風チーク。ただ、やりすぎ感がでてしまわないか心配なところです。そんな私たちに救いの手を差し伸べてくれたのが、Uptのチークパレットでした。

緻密に計算されたパールを含むグロウカラーによって、ジューシーでみずみずしいほほに。目の下からチークボーン、Cゾーンにかけて広げれば、簡単に日焼け風チークが完成します。肌色とリンクすることで、南国フルーツのようなオレンジニュアンスの発色になるのが不思議です。

一色ずつ重ねてもよし、二色まとめて仕上げるのもよし。肌トーンが暗めの私にもマッチして、どう使っても失敗知らずなのがすごい！ ちょっとのせすぎたかな？ という時は、マットカラーで後から濃淡コントロールできる優秀さ。拍手を送らずにはいられません。

■ぷっくり唇をつくるコーラルベージュがまとめ役に

NOティント処方で色持ちキープをかなえるのが、b idolの「つやぷるリップR」。ベージュカラーとボリューミーなツヤが夏のヘルシーメイクに一役買ってくれそう！ と思い、ピックアップしました。

唇にピタッと密着して、むちっとした豊満なフォルムに見せてくれる、まさに“つやぷる”仕上がり。セミツヤな質感によって、うるおいに満ちた唇に仕立ててくれます。

ティッシュオフしても、きちんと色がステイしてくれるのが頼もしい。そして、思っていたよりも濃い発色なのがうれしい誤算でした。存在感のあるカラーのおかげで、メイクのまとめ役として活躍してくれます。

■ベージュで遊ぶのが大人のヘルシーメイク

ご紹介した3つのベージュ系コスメをまとめて使えば、夏ムード満点のメイクが完成。それぞれベージュのニュアンスやツヤ加減に絶妙な違いがあるので、ワントーンでもメリハリのあるメイクに仕上がります。

ベージュを使ったヘルシーメイクは、ツヤの強弱をコントロールするのがカギです。夏仕立てのベージュカラーなら、気負わずにトライできますよ。

■商品概要

エクセル「アイプランナー R08」990円

Upt（ウプト）「フラッフィーチークパレット 01」2,200円

b idol（ビーアイドル）「つやぷるリップR 01」1,540円

（写真・文：夏木紬衣）