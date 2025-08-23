◇第107回全国高校野球選手権大会 決勝 沖縄尚学(沖縄)3-1日大三(西東京)(23日、甲子園球場)

全国高校野球選手権大会は23日に決勝が行われ、沖縄尚学が日大三を下して夏の甲子園初優勝を飾りました。

試合は序盤から動きました。1回裏、日大三先頭の松永海斗選手(3年)が内野安打で出塁。送りバントでランナー2塁とすると、本間律輝選手(3年)にライトへの先制タイムリー2ベースが生まれ日大三が幸先良く先制しました。

しかし直後の2回表に沖縄尚学が反撃。4番・宜野座恵夢選手(3年)が内野安打でチーム初ヒットを放つと、2塁に走者を送り阿波根裕選手(3年)がレフトオーバーの同点タイムリー2ベース。沖縄尚学がすぐさま同点とします。

日大三は同点で迎えた4回裏、ヒット2本と相手のエラーで1アウト満塁のチャンスを作りました。しかし沖縄尚学先発の新垣有絃投手(2年)の前にあと1本が出ず、得点できません。

すると6回表、沖縄尚学は宮城泰成選手(3年)がヒットで出塁すると2盗に成功しチャンスメーク。2アウト2塁とすると、4番の宜野座選手がこの回途中からリリーフした日大三の背番号1・近藤優樹投手(3年)の変化球を捉えてレフトへタイムリーヒット。沖縄尚学が1点を勝ち越します。

さらに沖縄尚学は8回表、ヒットで出たランナーを2塁へ送ると打席には宜野座選手。ここで宜野座選手が2打席連続タイムリーとなる2ベースを打ち、沖縄尚学がリードを2点に広げる貴重な追加点をあげました。宜野座選手はこの試合3安打2打点を記録しました。

日大三は5回から7回まで1人の走者も出せずにいましたが、8回裏に本間選手がこの試合3本目のヒットを放ち突破口を開きます。しかしこの回途中からマウンドに上がった沖縄尚学の背番号1・末吉良丞投手(2年)の前に後続が続かず、無得点で9回に入ります。

沖縄尚学は3-1と2点リードで迎えた9回裏、末吉投手が前の回に続きマウンドへ。しかし1アウトから四球を与えると、自らのエラーで1、3塁と同点のピンチを招きました。しかし次打者をショートゴロでダブルプレーに打ち取りゲームセット。沖縄尚学が初めて夏の甲子園を制しました。