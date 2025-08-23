HANA公式SNSにて、メンバーのJISOO（ジス）とKOHARU（コハル）が登場する最新動画が投稿。ウッキウキで踊る、JISOOに注目が高まっている。

動画：HANAはどこにいるの？JISOO＆KOHARUのかわいさが詰まった最新投稿

■JISOO＆KOHARU「私たちがどこにいるか当ててみて」

青い空と海、遠くに見える街並みを背景に撮影された本投稿動画には、「Guess where we are（訳：私たちがどこにいるか当ててみて）」というメッセージが添えられている。

KOHARU（画面右）が右手の平を上に向けてにっこり微笑むその後ろでは、Las Ketchup（ラス・ケチャップ）の「The Ketchup Song (Asereje) - Spanish Version -」に合わせて、元気いっぱい全身を使って喜びを表現するJISOO（画面左）。

遠近法を使った、トリックアートのような本動画だが、自ら積極的にKOHARUの“手のひらのうえで踊る”ノリノリなJISOOがなんとも微笑ましい。

