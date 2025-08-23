今日からできる! 「むくみ」対策に効く生活習慣の見直し術【管理栄養士解説】

むくみの改善には日々の生活習慣の見直しがとても重要です。適度な運動で筋肉を動かし血流を促すこと、湯船にしっかり浸かって体を温めること、さらにはストレスをため込まない工夫も、むくみ予防に大きく影響します。食事だけでなく、日々の過ごし方にもヒントが隠れているむくみ対策について、管理栄養士の上坂さんに伺いました。

監修管理栄養士：

上坂 マチコ（管理栄養士）

管理栄養士/料理家/健康系ライター/チョコレートエキスパート。雑誌編集、料理教室講師を経て高齢者施設で栄養科長として長年勤務。その後フリーランスの管理栄養士となり、メディア出演、講演会、コラム執筆、レシピ提供など幅広く活動中。「栄養学」「食品学」など4つの学校で非常勤講師も務める。サロンではダイエットを中心にオンラインカウンセリングを行う。

編集部

生活習慣でむくみをとる方法はありますか？

上坂さん

むくみは同じ姿勢でいると筋肉の動きが鈍くなり、血流が悪くなることでも起こります。運動不足は筋力が低下するため、むくみやすい体になります。運動で血流を良くし、筋力をアップさせておくことはむくみ予防につながります。

編集部

お風呂はどうですか？

上坂さん

湯船につかることで、血液やリンパの流れが良くなります。例えば、「エプソムソルト」は硫酸マグネシウムのことですが、湯船に入れることで体を温めて血流を良くし、むくみ予防に役立ちます。マグネシウムは筋肉の働きに関与するミネラルで、経皮吸収にも繋がります。ついでに入浴時や入浴後に自分でマッサージをするのもいいですね。

編集部

ストレスとむくみには関係がありますか？

上坂さん

ストレスがたまると暴飲暴食につながります。なるべくストレスを溜めないようにするのもむくみ予防と言えます。例えば、運動はストレスの発散にもなるので、自分が無理なくできる運動を取り入れてみてはいかがでしょうか。

編集部

最後に読者へのメッセージをお願いします。

上坂さん

塩分の高い食べ物やアルコールは、むくみの原因ばかりではなく血管や心臓、肝臓、腎臓、胃など全身に大きな負担をかけてしまいます。普段から薄味に慣れておいて、アルコールを適量で抑えつつ野菜をしっかり摂ることは病気予防の基本です。食事と運動、入浴と休息などを見直すきっかけになってもらえたら嬉しいです。

※この記事はメディカルドックにて【足や顔のむくみが気になる…原因や食事、生活習慣で解消するポイントは？【管理栄養士が解説】】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。