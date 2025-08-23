石橋蓮司 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の石橋蓮司が、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜　後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】“孫”との2ショットが公開された石橋蓮司

　公式SNSは、第6話にゲスト出演する半田辰役の石橋蓮司、孫息子・虎太郎役の佐藤遙灯を紹介し「大好きなおじいちゃんと肩を寄せあって　2人がいる場所はどこなのでしょう…？」と仲良し2ショットを添えた。

　ファンからは「微笑ましい光景ですね！」「素敵な写真を見て　想像して　明日の6話楽しみにしています」「『# 家族募集します』で共演してたよね」「かぞぼのお2人だ！」「これは見なくちゃ！」などの声が寄せられている。