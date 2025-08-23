竹内花が、8月19日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

竹内花©光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

「RIZINガール2025」の活動で話題の竹内花が「FLASH」に登場。6ページにわたるグラビアでは、真夏の青空がまぶしい屋上でのショットや圧巻のプロポーションが目を引くベッドでのランジェリーカットを披露している。

グラビアやラウンドガールに加えて、ドラマ『40までにしたい10のこと』（テレ東系）出演と、演技でも活躍の場を広げている彼女の艶姿は必見だ。

竹内花 プロフィール

たけうち・はな

27歳。1998年8月11日生まれ。愛知県出身。T160・B86W59H89

グラビアを中心に活動し、現在は「RIZINガール2025」を務め、放送中のドラマ『40までにしたい10のこと』（テレ東系）出演と、活躍の場を広げている。そのほか最新情報は、公式X（@_takeuchi87)、公式Instagram（@_takeuchi87）をチェック

FLASHデジタル写真集『誘惑の先には…』が各電子書店で発売中。

「週刊FLASH」8月19日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/8月19日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

