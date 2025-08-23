夏休み明けがつらいと感じる子どもが増えるこの時期に、相談電話などがつながりにくい事態が起きているというのはナゼでしょうか。今回の#みんなのギモンでは、「“いのちの電話”つながらず？ 対策は…」をテーマに解説します。

■相談電話がつながりにくい…なぜ？

「夏休み明けがつらいと感じる子どもが増えるこの時期。いち早い対応が必要なはずが、相談電話などがつながりにくいという事態も起きています」

「幅広い年代から相談をうけている『いのちの電話』。2024年は57万件を超える相談を受けて、このうち1割を超える6万5000件が自殺の可能性がある相談でした」

「全国にセンターがあり、2025年4月時点で5873人の相談員が対応にあたっています。57万件はあくまでも通話ができた件数。かかってきた電話のおよそ2％しか対応できていないというセンターもありまして、相当数がつながっていないという現状もあります」

「その主な理由は、相談員不足です。背景には、相談員になるには1年半近くの研修が必要で、全員無償のボランティア。研修を受けに行く交通費も自腹で相談員の負担が大きいということがあるんです」

「一人でも多くの命を救おうというボランティアのみなさまには本当に頭が下がりますが、例えばギリギリの状態で夜中にかけてくる、そういった声がどこかで拾えないかと思います」

「直接話ができて心が軽くなるという方もいると思いますけど、一方では電話ではなくてチャットとかメッセージで話したいなという方もいるかもしれませんね」

■時差で対応できる海外在住の相談員も

「そうなんですよね。そこでスマホやパソコンでやりとりするチャット相談に特化しているのが『あなたのいばしょ』です」

「相談件数は年々増えていて、昨年度はおよそ41万2000件。10代20代で全体の6割を占めていました」

「24時間365日相談を受け付けていますが、こちらの応答率もおよそ40〜60％。これを100％に近づけるために取り組んでいるのがこちら、『海外在住の相談員』」

「つまり、時差を使って日本が夜の時に、昼の人に対応してもらうという」

「時差を利用して、日本の深夜にくる相談に対応できるようにする。1000人ほどいる相談員のうち、およそ3割が海外在住だということです」

「さきほどボランティアという話がありました。深夜のシフトを国内の方だけでまかなうのは大変ですから、こうした取り組みで無理なくできるなら一番いいですね」

■返信率100％ “友達AI”なら気軽に話せる

「また、こんな取り組みも始まります。夏休み最終盤の来週金曜日から兵庫県姫路市の中学生を対象にした実証実験。こちら『友達AIヒメちゃん』」

「中学生がLINEで、AIのヒメちゃんに友達感覚で相談してほしいと作られたもの。親しみやすいキャラクターで、もちろんAIなので返信率は100％になっています、まだテスト段階ですが、会話形式でやりとりができるそうです」

「人に相談することをためらいがちな中学生も、AIだからこそ気軽に話しかけられることが期待されています。ただ、緊急性が高い相談については専門の相談員なども対応する体制だということです」

「そして、子どもの何気ない言葉に隠されているSOSに、周りの大人が気づくことも大切です。児童思春期精神科病棟の看護師、『こど看』さんによると例えば…『もういい』『めんどくさい』、子どもからよく聞く言葉かもしれません」

「この裏には、子どもが自分は価値がないと感じていて、『もういい』の裏に『助けて』、『めんどくさい』には『自信がない』『消えたい』という感情が隠れていることもあるといいます」

「こど看さんは、『子どもは自分の気持ちを正確に言葉にするのが難しいため、大人から何回も声をかけて、相談の機会を作ることが大事だ』ということです」

「そのためには普段のコミュニケーションが大事でしょうけど、本当に、本当に辛かったら逃げていいということを伝えたいです。あったかいものを食べてゆっくり休んで、9月2日は辛くても9月3日は楽しいかもしれない、そんな気持ちで過ごしてほしい」

■チャット相談は24時間、電話相談は平日夜に

「新学期が始まる前、憂鬱な気持ち、辛い気持ちになっているあなたを助けたいと思っている大人はいます。言葉にしてみるだけで楽になることもあるかもしれません。LINEなどでやりとりできるところもあります。ぜひ相談してみて下さい」

(2025年8月22日午後4時半ごろ放送news every.「#みんなのギモン」より)

