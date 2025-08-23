【50代ヘア】切って即“令和ヘア”！？ 次は「こなれレイヤー」で決まりーッ♡

忙しい毎日でも、無理なくおしゃれを楽しみたい！ そんな50代女性にこそ注目してほしいのが「こなれレイヤー」。重く見えがちな髪も、レイヤーの入れ方次第でふんわり上品な雰囲気に。今回は@miiika241さんのInstagram投稿から、大人に似合うレイヤースタイルをご紹介します。

やわらかベージュが映える！ 肩下レイヤーミディ

ベージュ系のナチュラルカラーがやさしい雰囲気を引き出す、肩下レングスのレイヤーミディ。トップは表面をゆるく巻くことで、自然な動きをプラス。まとまりのあるフォルムの中にも軽やかさが漂う、こなれ感たっぷりなスタイルです。

ハイライト × グレージュの引き締めレイヤーミディ

グレージュカラーに、控えめなハイライトがなじんだミディアムレイヤー。ベースのカットラインはややパツッと感を残しながら、レイヤーによってトップには動きをプラス。程よい色味の効果が相まって、品よく引き締まった印象に仕上がりました。

スモーキーブラウンで上品なやわらかボブウルフ

レイヤーカットと、ほんのりスモーキーなブラウンカラーでつくるのは、やわらかさを感じるボブウルフ風スタイル。レイヤーは毛流れをナチュラルに見せる位置に施されており、ボリュームが出すぎず上品な印象に。透け感のあるカラーとのバランスもよく、落ち着いたなかに軽やかさが漂います。

ベージュ × 大人ショートでつくる無造作レイヤー

くびれ感のある大人ショート。ベージュ系のやわらかなカラーで、ふわっと無造作な外ハネがアクセントに。トップに丸みを残しつつ、レイヤーを効かせることでメリハリのあるフォルムに仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里