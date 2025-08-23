バッグが動物に変身!?バッグのリメイクとレザーケアを親子で学べる期間限定イベントが東京・立川で開催
立川GREEN SPRINGS内のマザーハウス立川本店で、アップサイクルの考え方を楽しく学べる自由研究展示と、親子で参加できる2日間限定の「親子で学ぶレザーケア教室」が開催される。
【写真】立川本店店長・ケアマイスターの渡辺さんが、レザーケアの方法や楽しみ方を伝える
今回の目玉は「リンネ リビング トイ」。役目を終えたバッグを新しい製品へと再生する仕組み「リンネシリーズ」から、2024年に新たに誕生した「リンネ リビング トイ」は、リメイクしたレザーを使ったおもちゃで、子どもたちが自由に触ったり、組み立てたりして遊びながらアップサイクルを学ぶことができる。
■自由研究展示「バッグがどうぶつに変身！“リメイク”ってなぁに？」
使用済みのバッグがどのように解体され、バングラデシュで再加工されて動物型のトイに生まれ変わるのか、その工程を紹介する展示。アップサイクルの仕組みを視覚的に理解できる内容で、ワークシートも用意されており、自由研究としてまとめることも可能だ。
＜開催概要＞
期間：2025年7月25日〜8月31日(日)
料金：無料
対象年齢：小学校低学年〜高学年
■2日間限定「親子で学ぶレザーケア教室」
バッグのブラッシング、保湿クリームの使い方、防水スプレーの活用など、レザーケアの基本を学べる体験型ワークショップ。大切なものを長く使い続けるための知識と技術に触れることができる。
講師はマザーハウス立川本店の店長であり、ケアマイスターでもある渡辺さん。自身のマザーハウスのバッグを当日持参するか、サンプルバッグでの体験も可能。
＜開催概要＞
・日時：
8月20日 ※終了
8月23日(土)12時〜／15時
※各回約30分
・料金：無料
・申込：店舗へ問い合わせ
・対象年齢：5歳〜小学校6年生(保護者同伴必須)
■常設体験「Rinne Living Toy パーツバイキング」
パーツバイキングでは、最大15個のパーツを使ってオリジナルの生き物をその場で組み立てられる。完成したトイは持ち帰り可能で、自宅で作りなおしたり、別の生き物を制作することもできる。予約不要で、希望の際はスタッフに声をかけるだけで体験が可能。
＜開催概要＞
体験料：2640円／15パーツまで
場所：マザーハウス立川本店(東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS2階 W2棟)
時間：11時〜20時
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
この夏、親子で楽しめるレザーケア教室を開催いたします。革製品の基本的なお手入れ方法を学びながら、長く使う喜びを体感いただけます。子どもたちにもわかりやすく、楽しく学べる内容となっており、夏休みの自由研究にもご活用いただけます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
本イベントは、リメイクの楽しさだけでなく、モノを大切にする心や環境への配慮を学べる内容となっている。家族で学びながら過ごす夏休みの思い出として、足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】立川本店店長・ケアマイスターの渡辺さんが、レザーケアの方法や楽しみ方を伝える
今回の目玉は「リンネ リビング トイ」。役目を終えたバッグを新しい製品へと再生する仕組み「リンネシリーズ」から、2024年に新たに誕生した「リンネ リビング トイ」は、リメイクしたレザーを使ったおもちゃで、子どもたちが自由に触ったり、組み立てたりして遊びながらアップサイクルを学ぶことができる。
使用済みのバッグがどのように解体され、バングラデシュで再加工されて動物型のトイに生まれ変わるのか、その工程を紹介する展示。アップサイクルの仕組みを視覚的に理解できる内容で、ワークシートも用意されており、自由研究としてまとめることも可能だ。
＜開催概要＞
期間：2025年7月25日〜8月31日(日)
料金：無料
対象年齢：小学校低学年〜高学年
■2日間限定「親子で学ぶレザーケア教室」
バッグのブラッシング、保湿クリームの使い方、防水スプレーの活用など、レザーケアの基本を学べる体験型ワークショップ。大切なものを長く使い続けるための知識と技術に触れることができる。
講師はマザーハウス立川本店の店長であり、ケアマイスターでもある渡辺さん。自身のマザーハウスのバッグを当日持参するか、サンプルバッグでの体験も可能。
＜開催概要＞
・日時：
8月20日 ※終了
8月23日(土)12時〜／15時
※各回約30分
・料金：無料
・申込：店舗へ問い合わせ
・対象年齢：5歳〜小学校6年生(保護者同伴必須)
■常設体験「Rinne Living Toy パーツバイキング」
パーツバイキングでは、最大15個のパーツを使ってオリジナルの生き物をその場で組み立てられる。完成したトイは持ち帰り可能で、自宅で作りなおしたり、別の生き物を制作することもできる。予約不要で、希望の際はスタッフに声をかけるだけで体験が可能。
＜開催概要＞
体験料：2640円／15パーツまで
場所：マザーハウス立川本店(東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS2階 W2棟)
時間：11時〜20時
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
この夏、親子で楽しめるレザーケア教室を開催いたします。革製品の基本的なお手入れ方法を学びながら、長く使う喜びを体感いただけます。子どもたちにもわかりやすく、楽しく学べる内容となっており、夏休みの自由研究にもご活用いただけます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
本イベントは、リメイクの楽しさだけでなく、モノを大切にする心や環境への配慮を学べる内容となっている。家族で学びながら過ごす夏休みの思い出として、足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。