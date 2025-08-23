ワンタッチで即チャージ！運動中もサッと飲める【アイリスオーヤマ】の大容量ステンレスボトルがAmazonで販売中！
運動中もサッと飲める！暑い季節に頼れる【アイリスオーヤマ】大容量ステンレスボトルがAmazonで販売中！
そのまま飲める直飲みタイプ。スポーツやアウトドアに最適な2リットルの保冷専用スポーツジャグ。大人も子供も使いやすい落ち着いたカラー。
保冷専用2リットルでしっかり冷えて"たっぷり入る" 外の作業で欠かせない水分補給。大容量ケータイボトルで長い時間冷たい飲み物が飲める。部活やスポーツ、アウトドアはもちろん、外での現場仕事・営業仕事・外出が多い方におすすめ。
外びんと内びんの間の真空断熱層が冷たさキープ。また、口が広々経口8センチで大きい氷をそもまま入れられるので、氷が溶けにくく、飲み物の味が薄まりにくい。
ボトルの飲み口から直飲みできるダイレクトタイプ。部活などの休憩時間も素早く補給。ロックを下げながらボタンを押すだけで簡単に開けられる。持ち運びも安心。丈夫な持ち手でしっかり持てて持ち運びしやすい。蓋の裏側にシリコーンのパッキン付き。しっかり閉まり持ち歩いても中身が漏れにくい。
