またクオリティ上がってないッ！？（喜）【ローソン】おやつタイムがシャレる♡「新作スイーツ」

おいしい & おしゃれな本格スイーツを気軽に楽しむなら【ローソン】がおすすめ！ 今回は、ワンランク上のおやつタイムになりそうな「新作スイーツ」をピックアップ。気になる方は、ぜひお店でチェックしてみてください。

満足度高すぎっ！「大福ケーキ」

「大福ケーキ」というネーミングがぴったりすぎるこちらは、7/29に発売された新作スイーツ。スイーツブロガーの@sujiemonさんも「大福のような見た目のケーキ」と絶賛されています。スポンジケーキの上にいちごジュレ入りのふんわりムースをのせ、それをもちもち食感の求肥生地で包んでいるのだとか。ムースの中のいちごジュレの甘酸っぱさがアクセントになって、最後まで飽きずに食べられそう。お値段は\279（税込）です。

間違いないやつ！「カスタードパイシュー」

コンビニスイーツの定番・シュークリームですが、ローソンの新作はひと味違う！ @sujiemonさんイチオシの「カスタードパイシュー」です。「パリッサクっと食感のパイ生地」が特徴で、中には濃厚なカスタードとふんわり軽いホイップがたっぷり詰まっています。パイ生地は「素朴な美味しさ」とのことなので、中のクリームの味わいをより引き立たせてくれそう。\254（税込）で買えるので、試してみてはいかがでしょう。

クオリティ高っ！「とろサクチーズタルト」

@sujiemonさんが「とろ～んと濃厚で香ばしい」と激推しするのが、こちらの「とろサクチーズタルト」です。見た目からも生地のサクサク感が伝わって来ますが、@sujiemonさんいわく「香ばしくサクサクの生地」に「濃厚な二層チーズ生地」を合わせているのだそう。一口で、サクサク・とろ～ん・ねっとりとさまざまな食感を楽しむことができそうです。お値段は\300（税込）。チーズ好きは試してみる価値ありですよ！

本格スイーツ！「アフォガード風 コーヒーゼリー」

冷たいアイスにエスプレッソをかけたスイーツ「アフォガード」風の「コーヒーゼリー」が登場！ 苦めのコーヒーゼリーと、甘めのバニラムースを合わせることで、アフォガードのような味わいに仕上げているのだそう。@sujiemonさんも「本格的なコーヒー味」「大人の味わいが楽しめます」と大興奮。お値段は\313（税込）。全体的にすっきりしているそうなので、甘すぎるスイーツが苦手な方もおいしく食べられそうです。

