¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè22ºîÌÜ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡Ê¥¥ß¥×¥ê¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡ËÂè29ÏÃ¡Ö¥á¥í¥í¥ó¤Î¤È¤â¤À¤Á¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥á¥í¥í¥ó¡¢¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡24ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè29ÏÃ¤Ï¡¢¥×¥ê¥Æ¥£¥Û¥ê¥Ã¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¥º¥¥å¡¼¥ó¥¥Ã¥¹¡£´ÑµÒ¤Î½÷¤Î»Ò¤«¤é¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¥º¥¥å¡¼¥ó¥¥Ã¥¹¤ÏÃçÎÉ¤·¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§ÆîÛê°¦Çµ¡Ë¤â¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍ§Ã£¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡ÊÀ¼¡§²Ö°æÈþ½Õ¡Ë¤À¤±¤Ï¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢¥·¥ç¡¼¤Î½ªÎ»¸å¡¢¡ÖÍ§Ã£¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ËÌá¤ê¡¢¤¦¤¿¤Ï¥í¥Õ¥È¤Ë¤¤¤ë¥á¥í¥í¥ó¤Ë¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È²Î¤¤¤«¤±¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ªÍ§Ã£¡×¤È¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¬¡¢¥á¥í¥í¥ó¤Ï¡Ö¤Í¤¨¤¿¤Þ¤Î¤ï¤«¤é¤º²°¡ª¡×¤ÈÁë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¦¤¿¤ÎÉô²°¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥×¥ê¥ë¥ó¤Î¤ï¤«¤é¤º²°²ñµÄ¡×¤Ç¥á¥í¥í¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥á¥í¥í¥ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥ê¥ë¥ó¡£°ìÊý¤Ê¤Ê¡ÊÀ¼¡§¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡Ë¤Ï¡¢¥á¥í¥í¥ó¤¬¤è¤¯¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Þ½ñ´Û¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¥é¥¥é¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬¡È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡É¡¢Å¨¤Ç¤¢¤ë¡Ú¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¡Û¤Î¥Ü¥¹¡Ú¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¡Û¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
