プロスケーターで、タレントの本田真凛（２４）が２３日、都内で行われた１ｓｔ写真集「ＭＡＲＩＮ」（講談社）の発売記念会見に出席。初写真集発売の喜びを語った。

本田は、スラッとした純白のドレス姿で会見場に登場。現場には３０人以上の報道陣がかけつけ、「朝早くからこんなにたくさんの方にお越しいただけるとは…」と驚きの声を漏らした。

台湾で撮影された今作。透明感あふれる素肌を披露した水着姿の先行カットなどが話題を呼び、発売前に重版が決まるほどの注目を集めていた。２４歳の誕生日を迎えた２１日に発売され、「いつかかなえたい目標の一つだったので、かなえられて本当にうれしいです」と喜んだ。

タレントで、実妹の望結や紗来とも連絡しながらの撮影だったようで、「撮影中にパソコン越しの写真を送って『どうかな』と確認していた」と家族の仲良しエピソードも披露。発売後には「紗来や望結に見えるカットも不思議とあって。『似てるね』って言われたんですけど、妹が私に似ているんです」と笑顔を見せた。

撮影に向けては「腹筋をいつもよりしました。３週間前くらいから外食に行かず、腹筋を一日３００回目標にやっていた」とボディメイクも実施。ただ「撮影初日の小籠包がおいしすぎて４０個ぐらい食べた。どこかのページからは小籠包ボディになっています」と笑顔も見せた。

写真集の出来栄えについては「他の方は１００点と言うと思うので、１万点にします」と自己採点。「最初で最後の写真集と思って撮影に臨んだので、自分の全てが詰まっています」とアピールした。

２４歳の目標としては「スケートがメインの生活は変わらないですけど、新しい挑戦も準備している。今年はキャリアウーマンのような女性になりたい」と語っていた。