Æü¸þºä46¾®ºäºÚ½ï¡¢¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÎÈþÎïSHOTÈäÏª¡ª¡ÈÀïÍ§¡É¶âÂ¼Èþ¶ê¤È¤Î´Ø·¸À¤â¸ì¤ë
8·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖB.L.T.10·î¹æ¡×¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¤Ë¡¢9·î17Æü¤Ë15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÆü¸þºä46¤«¤é¾®ºäºÚ½ï¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÉ½»æ²èÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Î¾å¤ÇâÁ¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿É½»æ¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¸ø³«
É½»æ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¾®ºä¤òÂª¤¨¤¿ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¡£º£²ó¤Ï¡È¤³¤µ¤«¤Ê¤ÈÍ·¤Ü¤¦¡ª¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾®ºä¤¬¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ä¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ºä¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄ·¤ó¤ÇÅê¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£Ã¯¤â¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖB.L.T.¡×¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»Ë¾å²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë20,000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£¾®ºä¤Ï15th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶¦¤ËW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶âÂ¼Èþ¶ê¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶âÂ¼¤È»ä¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Î¤Ï¡ÈÀïÍ§¡É¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£8Ç¯´Ö¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Æ±´ü¤Î¶âÂ¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÈÀïÍ§¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¼«¿È¤ÎÌò³ä¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´Ø·¸À¤Ê¤¬¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¹â¶¶Ì¤ÍèÆú¤ä¡¢Æ±´ü¤Î²ÏÅÄÍÛºÚ¤ÎÂ´¶È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬ÆÉ¤ÎÆâÍÆ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢º£¹æ¤ÎÊÌºýÉÕÏ¿¤Ï¾®ºä¤ÎÎ¾ÌÌÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¹â¶¶Ì¤ÍèÆú¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«