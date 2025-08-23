◇ナ・リーグ パドレス―ドジャース（2025年8月22日 サンディエゴ）

パドレスのダルビッシュ有投手（39）が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦に先発。5回まで1失点と力投を続けた。

初回は先頭・大谷を一ゴロに打ち取るなど3者凡退の立ち上がり。2回もドジャース打線を3者凡退に封じた。

ところが、0―0の3回1死から相手新人・フリーランドに先制ソロを被弾。2ボール1ストライクから真ん中付近のスライダーを捉えられ、右翼ポール際に手痛い一発を浴びた。フリーランドにとってはこれがメジャー初本塁打となった。

次打者・ケネディにも死球を与え、動揺が垣間見えたが続く大谷を右直、ベッツを三ゴロに打ち取り、最少失点で切り抜けた。

4、5回は再びドジャース打線を3者凡退に封じ、5回まで許した安打はフリーランドのソロ1本のみに抑え込んだ。

ダルビッシュは昨季、大谷を11打数1安打に抑え込んでいたが、今季初対戦となった17日は初回に右前打を許し、この回の4失点に直結。2回の第2打席は左飛に打ち取り、この試合の直接対決は2打数1安打だった。

今季は右肘を痛めて出遅れ、ここまで8試合で2勝3敗、防御率5・97。

チームはナ・リーグ西地区首位ドジャースを1ゲーム差で追っており、この試合に勝てば同率首位に浮上する。