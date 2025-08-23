Instagramに投稿されたのは、ワンコがトイレ中のママさんを出待ちしていた時の様子です。投稿は記事執筆時点で33万5000回再生を突破し、ワンコの可愛い姿に悶絶する人が続出しています。

ママさんのトイレ中、ワンコが出待ちしていて…

トイプードルの「ぷぅと」君は、家族のことが大好きな甘えん坊の男の子。ある日、ママさんがトイレをしている時に、パパさんからLINEが届いたそう。

同じ家にいるのに何の用だろう？と思ってアプリを開いてみたところ、パパさんは「待ってるけど」「早く出ておいで」というメッセージと共に、1枚の写真を送ってきていたとか。

写真に写っていたのは、トイレの前でママさんが出てくるのを待っているぷぅと君の姿。

ママさんはぷぅと君の健気で可愛い姿にときめいて、「キュン♡」と返信しそう。

健気で可愛い姿にキュン！

5分後、ママさんがトイレから出ようとドアを開けると、そこにはちょこんとお座りしているぷぅと君の姿があったそう。

どうやらパパさんからLINEが届いた後も、ずっとママさんのことを待っていてくれたようです。

そしてママさんと目が合うと、ぷぅと君は嬉しそうにしっぽをフリフリしながら立ち上がり、「ママに会いたかったよ！大好き！」という気持ちをストレートに表現してくれたとか。とんでもなく可愛くて愛を感じる姿に、再びキュンキュンしてしまうママさんなのでした。

この投稿には「可愛い」「愛くるしい」「出待ちされるの嬉しいですよね」「明日から抱っこしてトイレに座りましょう」といったコメントが寄せられています。

想像を超えるスピードで成長中

ぷぅと君は2025年の春にお家に迎えられたばかりで、パパさんとママさんと3人のお子さんたちに愛情を注がれながら、すくすく成長中なのだそう。

お迎えから1ヵ月後には体重が倍近くになったため、想像以上の成長スピードに「でかくない！？」とご家族も驚いたといいます。成犬になるまでにどのくらい大きくなるのか、今後の成長も楽しみですね！

ぷぅと君の可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「hkr_mana3」をチェックしてくださいね。

