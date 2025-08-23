冷暖房もついていないビルの一室に閉じ込められるように放置されていた柴犬。とうとう保護され、新しい家族の元へ引き取られて6年。現在の姿がInstagramに投稿されると「涙が止まらない」「こんなにも表情が変わるんですね」「これからもお幸せに！」と涙する人が続出しました。

【動画：冷暖房もない『ビルの一室に閉じ込められていた犬』を保護…６年後→涙が止まらない『別犬のような変化』】

ビルの一室に閉じ込められていた柴犬

Instagramアカウント「元保護犬・嵐山の柴犬ジェームス（shibainujames）（@shibainujames）」では、6年前に保護された柴犬・本名『ジェームスJr.』くんの活動的な毎日が日々投稿されています。

ジェームスくんは元々、とあるビルの一室にいた柴犬でした。どうやらそのビルに入っていた会社が飼育を始めたようですが、保護当時はすでに飼育放棄に近い状態だったのだそう。

ジェームスくんがいた部屋は、従業員の退社時には冷暖房が切られてしまいます。また、従業員がやってくる平日はかろうじてご飯がもらえるものの、土日は従業員が出勤してこないためにご飯ももらえず、ひとり暑くて寒い部屋で空腹に耐えていたというのです。

しかし、6年前にジェームスくんに転機が訪れたのです。

保護され優しい家族のもとに

暗くて居心地の悪いビルの一室で孤独な日々を過ごしていたジェームスくん。しかし、4歳9ヶ月のころ、とうとう保護され、新しいご家族の元へ引き取られることになったのです！

優しくてたくさん愛情を注いでくれる家族の元に引き取られたジェームスくんは、ずっと欲していた人からの愛情を実感し、すぐに笑顔を取り戻したといいます。

今までビルの一室から出してもらうことも叶わなかったジェームスくんでしたが、今では飼い主さんと嵐山を中心にいろんな場所に足を運んでいるのだとか！

さらに、なんとテレビの取材まできたというジェームスくん。今では昔とは全く違う楽しくて活動的な毎日を送り、幸せを感じているようです！

現在は観光大使としても活躍中！

厳しい環境を耐え抜き、優しい人々に保護され、素敵なご家族に出会えたジェームスくん。幸せそうな笑顔を見せながら楽しい毎日を送る姿が Instagramに投稿されると、多くの人の涙を誘いました。

投稿には「涙が止まらない」「こんなにも表情が変わるんですね」「幸せいっぱいの笑顔！」「これからもお幸せに！」といった表情の変化に驚く声や応援の声が殺到しています。

ジェームスくんの現在の姿は、 Instagramアカウント『元保護犬・嵐山の柴犬ジェームス（shibainujames）』でチェックすることができますよ！

現在、ジェームスくんは山口県岩国市の観光大使も務めているといいます。岩国市の魅力を伝えつつ、嵐山のパトロールも毎朝欠かさないというジェームスくんの楽しそうな毎日をぜひチェックしてみてくださいね！

ジェームスくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「元保護犬・嵐山の柴犬ジェームス（shibainujames）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。