橋本環奈「最結婚相手を見つけた位の」心に刺さったフレーズとは
【モデルプレス＝2025/08/23】女優の橋本環奈が、22日放送のTBS系音楽番組「この歌詞が刺さった！グッとフレーズ」（よる7時〜）にVTR出演。心に残る歌について熱弁した。
【写真】橋本環奈、美脚際立つミニワンピ姿
日頃から音楽が好きで、サラウンドスピーカーにも凝って自宅で音楽を楽しんでいるという橋本。「スナックで人の歌を聴くのが大好き。一般の方と肩組んで歌ったりとか」とスナックにも出かけるといい「私本当に昔から松任谷由実さんが大好きなので」と、自宅で楽しむのと同様、大好きな松任谷の曲を歌うこともあると明かした。
そんな橋本は、お気に入りの1曲としてくるりと松任谷由実の曲「シャツを洗えば」を紹介。同棲している男女の日常を洗濯物に例えながら明るく爽やかに歌う名曲だが、橋本は、恋愛から洗濯への「比喩表現としてなかなかなかった」と説明。「風吹けば飛ばされそうになるシャツを Wind blows into the veranda 洗濯ばさみ留めておいてよ 」という歌詞には「男女関係においても『彼の気持ちを引き止めたい』みたいな」と洗濯の比喩を使って恋での心情も込められていると考えを語った。
また「I'm filled with the sunshine of your love 空っぽの洗濯機の中に Wind blows into the veranda 私のシャツも入れておいてよ」という歌詞が「え、何これ、と思った」ととりわけ心に刺さったと橋本。「入れておいてよ」と声をかけることができる「頼む相手がいる、結婚相手を見つけた位の最高の自分のパートナーを見つけたのかなって感じがします」と熱弁し「シャツを通して人生であったりだとか恋愛模様とか、恋から愛への移り変わりだったりとかそこをこれだけ表現できるって本当にすごい歌詞」と歌詞の中に女性の男性への気持ちや、恋から結婚を意識した愛への心の動きを感じると語った。（modelpress編集部）
情報：TBS
◆橋本環奈、スナックでは「一般の方と肩組んで歌ったり」
◆橋本環奈、お気に入りの1曲に感じるのは「恋から愛への移り変わり」
