TXT、日本新ALの日本オリジナル曲の1つが『Can’t Stop』に決定！プロモーション日程公開

TOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』のプロモーションスケジューラーが公開された。

【写真】スビンが美しすぎる“お天気お兄さん”に変身

去る8月22日、TOMORROW X TOGETHERは公式SNSを通じて、日本3rdアルバム『Starkissed』のプロモーションスケジューラーを公開した。

先立って公開されたロゴと同様に、黒地の背景にゴールドとシルバーの星がきらめくデザインになっており、星が瞬くようなベルや鈴の音色がロマンチックだ。

公開されたプロモーションスケジューラーよると、『Starkissed』のコンセプトは「Alight」「Uprise」の2種類で、それぞれ来る8月25日と9月1日からインサートカット、コンセプトフォト、コンセプトクリップと順に公開されていく予定だ。

また、ベールに包まれていた日本オリジナル曲の1つ目のタイトルが『Can't Stop』であることも明らかになった。

（P）＆（C） BIGHIT MUSIC

『Can't Stop』は、10月18日にムードティザー、続いて19日にミュージックビデオティザー、そして20日にはミュージックビデオが公開される。

同じく10月20日には「アルバムストリーミング」の文字もあり、22日のアルバムリリースを前に、音源配信サービスを通じて全曲を楽しむことができる見込みだ。

さらに、10月23日以降にも星のマークで隠されたスケジュールが用意されており、アルバムリリースまでのスケジュールに留まらず、リリース以降にも楽しみが待っているという点で、ファンの期待が高まっている。

なお、日本3rdアルバム『Starkissed』は、『Can't Stop』などの日本オリジナル曲3曲に、4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』の収録曲『Song of the Stars』の日本語バージョンである『星の詩［Japanese Ver.］』など、人気楽曲の日本語バージョンを含む全12曲が収録されている。