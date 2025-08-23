2005年、小学5年生でグラビアデビューし、世間にさまざまな驚きを与えた紗綾さん（31）。デビュー当時、「中国の反日運動を止めた少女」というインターネット上での流言飛語が意外な話題となったものの、その後もキャリアを進め今年でデビュー20周年を迎えた。

【衝撃画像】「カメラマンから『君、胸大きいね』と…」小学5年生でグラビアデビューし、世間に衝撃を与えた紗綾（31）の写真を見る（写真多数）

2022年に結婚、現在一児の母として広島に居を構えながら現在も芸能活動を続けている紗綾さんにこれまでの足跡を振りかえってもらった。（全3回の1回目／続きを読む）



10代の時の紗綾さん （本人提供）

◆◆◆

安室奈美恵さんみたいになりたかった

――紗綾さんが11歳でグラビアデビューされた時は「こんな小学生がいるのか！」と本当に驚きました。今回は遡ってデビューの経緯から聞かせてください。

紗綾 もともと安室奈美恵さんみたいになりたかったんです。歌って踊れるアーティストになるのが夢で、4歳の頃からストリートダンスを習っていました。

小学生になってからは、ファッション誌に載りたいなとか、『天才てれびくん』（NHK Eテレ）に出たいなという願望もあって、小学4年生のとき、ダンス＆ボーカルユニットのメンバー募集のオーディションを受けたところ合格、事務所にも所属しデビューすることになりました。

――ダンス＆ボーカルユニットに参加すると同時に、グラビアもはじめられたんですか？

紗綾 3人組のユニット「Sweet Kiss」を結成後、最初のお仕事が歌やダンスではなくDVDの撮影だったんです。「パリで撮影」と聞いていたんで、「フランスでミュージックビデオの撮影をするんだ！」なんて喜んで、メンバー2人と、事務所のスタッフさんたちと飛行機に乗ったんですけど、着いたのがパリじゃなくて、バリだったんです。

「このビキニを着て撮影するんだよ」と言われた途端、涙が溢れて

――バリ島！ 大人にだまされた？

紗綾 いいえ、それは私の聞き間違い、勘違いでした（笑）。ただ、撮影当日、衣装に着替えるというんでメイクさんがいる部屋へ行ったら、ベッドの上にビキニがいっぱい並べられていたんです。小学生だからまだビキニなんて着ないし、見たこともなかった。だから「なんですか、これ？」となりますよね。

「このビキニを着て撮影するんだよ」と言われた途端、その場で無意識に涙が溢れてきたんです。大人の方に言われるがままビキニを着せられて、カメラの前に立たされ……嫌々撮られたのが最初の仕事でした。

――事前に説明をされたり、親御さんがロケに同行したりという話はなかったんですか？

紗綾 説明されていたんだと思うんですけど、私は認識していませんでした。うちの親も少しぼんやりというか、おっとりしている人なので、「撮影頑張ってね、いってらっしゃい」といった感じで気持ちよく送り出された記憶はあります（笑）。撮影に同行した大人は事務所のスタッフとマネージャーさん、社長さんでした。

――泣きながら、でもしっかり初仕事をこなしちゃったんですね。

紗綾 そうなんです。いわゆるイメージビデオというものだったんですが、そのDVDが売れないことには、その後の芸能活動を続けられないと言われました。嫌々ながら、でも売れますようにと願いながらなんとかこなしちゃったんですよね。

メンバー3人とも泣いちゃって、映像には「なんなんだろう、これ」という感じで全員ブスッとした表情で映っていて、笑顔は一つもありませんでした。でもその憮然とした表情が「大人びている」といってウケたみたいです。

DVD発売前に写真が出回り、日中関係の緩衝材に

――そのDVDの完成後、発売に向けてプロモーションなどが展開されたわけですか？

紗綾 それがしていないんですよ。DVDが発売される前に、中国の反日運動の件でネットでバズって、結果的にプロモーション活動をすることなく、話題にしていただいたんです。

――2001年ごろから高まっていた中国における反日運動の最中、反日ウェブサイトの電子掲示板に、紗綾さんの写真と共に「反日のおいたをしないでください」というコメントが掲載されるや反日活動が激減。日中関係の摩擦解消に一役買ったなどと言われ話題になりました。

紗綾 DVDが発売される前に、ネットに私の写真が出まわっていたみたいですね。当時は北九州に住んでいる普通の小学生でしたから、携帯電話も持っていないし、ネットも見ていません。人から聞いて初めて知ったぐらいで、全然実感がなかったんです。

でも、ファーストDVD発売のキャンペーンで、東京で初めて開催したイベントには、会場に入りきらないほどの人が殺到して、東京ってすごいなぁと驚きました。いままで仕事をしてきた中で、最初のイベントが最も印象深い経験です。

――その後の運命がかかっていた、DVDの売れ行きは……。

紗綾 大売れでした。それをきっかけに、『週刊プレイボーイ』などのメジャー誌から続々オファーが入ってきて、どんどんグラビアの活動が増えていきました。

カメラマンさんに「君、胸大きいね」と言われて

――でも、その時もまだ小学5〜6年生ですよね。グラビアの活動が増えることに違和感を覚えることは？

紗綾 もともと歌って踊れるアーティストになりたい、テレビにも出たい、お芝居もしたいし雑誌にも出たいという夢があるから、そこへ近づくためなら！ との思いで懸命にグラビアをやっていました。中学生になってからはさらに増えて、撮影中は精一杯頑張るんですけど、少しだけ嫌な気持ちもあったから、終わると泣いちゃうこともありました。

――嫌なことを思い出させてしまっては申し訳ないんですが、これだけは耐えられない！ なんてことはなかったんですか。

紗綾 最初のバリ島で撮影した時のカメラマンさんに「君、胸大きいね」って言われたのが一番嫌でした。小学5年生の私からしたら衝撃でしたし、きっと今ならアウトですよね。（笑）それもあって、撮影中ずっとブスッとしていたんです。

こっちだって胸大きいのはわかってたし、コンプレックスでもありましたから。いまなら「しょうがないなぁ」と流せますけど、当時の私からすると「えっ？ 何言ってるの？」ってなりましたよね、あれは嫌でしたね、本当に。

――その当時だって本来アウトのはずなんですが……。その後はどんなふうに芸能活動をしていたんですか。

紗綾 平日は北九州で普通に学校に通い、土日になると上京して撮影をするという生活でした。夏休みなどの長期休暇になると、2週間くらいがっつり海外ロケに行きました。各社さんが相乗り形式でいらっしゃって、入れ替わり立ち替わりで撮影していくんです。

ハワイ、グアム、バリ、南の島は何回も行きましたし、美味しいものを食べたり楽しいことももちろん。結果として映画やドラマ、バラエティにも出演できるようになりました。

写真＝原田達夫／文藝春秋

〈「先生から『雑誌見たよ』と言われたことも…」小学5年生でグラビアデビューした紗綾（31）が語る、周りの反応と大変だった体型管理〉へ続く

（川村 夕祈子）