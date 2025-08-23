〈小学5年生の時にカメラマンから「君、胸大きいね」と…11歳でグラビアデビューした紗綾（31）が明かす、一番辛かった撮影〉から続く

2005年、小学5年生でグラビアデビューし、世間にさまざまな驚きを与えた紗綾さん（31）。デビュー当時、「中国の反日運動を止めた少女」というインターネット上での流言飛語が意外な話題となったものの、その後もキャリアを進め今年でデビュー20周年を迎えた。

2022年に結婚、現在一児の母として広島に居を構えながら現在も芸能活動を続けている紗綾さんにこれまでの足跡を振りかえってもらった。



友達は男ばかり、スキャンダルとは無縁

――アイドルユニットは中学1年生で活動が終わり、その後グラビアが中心になりますが、同級生から気づかれたり、何か言われたりすることは？

紗綾 どうなんだろう、あったかな（と、取材に同行している女性に話を向ける）？ 私、男子とばかりつるんで遊んでいたんです。唯一の女友達が、中学の同級生の彼女（同行の女性）なんですよ。時間がある時は、マネージャーとして現場に同行してもらっているんです。

男友達もグラビアのことを知ってはいたと思います。あまり仕事の話をした記憶はないですけど、先生から「雑誌見たよ」と言われることはありました。でもやっぱり、東京と違って北九州ではそれほど情報が伝わっていなかったんじゃないかな。街中で声をかけられるということもほとんどなかったですよ。

――グラビアのお仕事とともに、映画やドラマの仕事も徐々に増えていって、高校入学と同時に東京暮らしを始められました。やっぱりお仕事がしやすくなりましたか。

紗綾 堀越高校でしたし、仕事はすごくやりやすかったです。当時は、グラビアの仕事と女優の仕事が半々くらい。映画やドラマの現場は本当に楽しくて、行けば行くほど好きになっていきました。オーディションは受けては落ちの繰り返しで、落ちるのも慣れっこになるんですけど、演技派と呼ばれる女優になるにはどうしたらいいんだろうと考えて、演技のレッスンに通ったり、ワークショップに参加したりしていました。

――生活やプライベートな面で事務所から制限されることはなかったんですか？

紗綾 事務所に所属していたときは、毎日起きたら「おはようございます」、家に帰ったら「帰宅しました」と連絡するように言われていましたが、厳しくはなかったです。校則では男女交際を禁止されていましたけど、事務所からは「恋人ができたら言ってね」と言われていたくらい。でも、スキャンダル報道は一切出ませんでしたね。この通り、めっちゃサバサバ女で、ごく普通に生活していましたよ。

負けず嫌いな性格でストーカーに反撃

――とはいえ、メディアへの露出が増えると当然ファンも増えますし、そのなかにはいろんなタイプの方がいたと思うんですが。

紗綾 ファンの方にはイベントで会うくらいで、特に困るようなこともなかったなぁ。いまみたいにSNSで連絡を取れる時代じゃなかったですから。でも、20代前半のころ、ストーカーみたいな人はいましたね。ファンなのかマスコミの人なのか、いまだに謎なんですけど。携帯電話で写真を撮られたり、同じバスに乗ってきて距離を詰められたり。マンションの下から最寄りの駅までつけられたこともありました。それも男の人2人体制で。

――事務所や周囲の人に相談しなかったんですか？

紗綾 したんですけど、その時は真摯に受け止めてもらえなくて一人で怖がってました。ただ、私、もともと負けず嫌いな性格なんで、反撃したんです。自宅の最寄り駅の近くからつけられているとわかったときに、途中で相手を撒くようにしてサッと隠れて、私を見失った男の人が「あれ？ 紗綾どこ？」みたいな感じでキョロキョロしているところを、私が目の前に現れて撮影し返し！

――たくましいけど、かなり危険な行為ですよね。

紗綾 そうですよね。向こうは「あ、撮られた！」みたいな顔をしていました。私は駅に戻って改札の中に逃げたんですけど、警察に被害届を出すにも証拠が必要だと思ったので、逆に撮ってやれ！ みたいな。

――なかなか強いですね。

紗綾 当時、ボクシングをやっていたから、いざとなったら自力で倒せるという自信もあったんです。

事務所で毎日のように体重計に乗せられた

――演技のレッスンの他にボクササイズも？

紗綾 ボクササイズじゃなくて、もろボクシングです。10代の女の子って、どんどんぷくぷくしていくじゃないですか。だから事務所で毎日のように体重計に乗せられるし、マネージャーさんからも顔を合わせるたびに「痩せろ痩せろ」って言われるんです。

あらゆるダイエットを試したんですが、ボクシングが一番効果があるというんで、半強制的にジムに入れられて、会長からマンツーマンで習いました。

――それでも、拳で男の人をやっつけられるという自信がつくほど、のめり込んだんですね。

紗綾 写真集の撮影が終わってもグラビアの仕事は続くから、ずっと続けていたんです。しかも、私のマネージャーさんは、元アクション女優さんを担当されていた方だったから、すっごいスパルタなんです。

ミット打ちなんかも、大概3ラウンドくらいでいいんですが、そのマネージャーさんが「彼女は12ラウンドはやってた」とか言うんです。じゃあ私はそれを超えなきゃと躍起になって、16ラウンドぐらいやっていました。会長さんからは「今すぐプロデビューできる」とお墨付きをもらうほどに。ジムが休みの日以外は、仕事の前か後に毎日ボクシングするという生活を2年間続けました。ダンスをやっていたからか、形はかっこよく決まるんですよ。

それで、アクション映画のオーディションにも受かったことがあったんです。それを機に殺陣も習いはじめました。

――そこまで極めていたボクシングをやめたきっかけは、もうがむしゃらに体型の維持に努めなくてもよくなったからですか。

紗綾 そんなことはなくて、ダイエットは続けないといけなかったです。でも、減量を失敗する要因の一つにストレスがあると思うんですが、ボクシングを続けていくことで、体調的にも精神的にもどんどんストレスを感じるようになっていって。

減量を終えた途端にスポンジのように体重が戻っちゃう。痩せてはリバウンド、その繰り返しになってしまったのでやめました。

