小さなお手々に輪っかのおもちゃを通して遊んでいる男の子。手から外れなくなったおもちゃに泣き始めたと思いきや…！？意外な行動とママとのやり取りが、Instagramで話題になりました。なんとも可愛らしい姿に「世界一可愛い自作自演w」「ほっこりした〜」と反響が寄せられています。



【動画】実は自作自演？ 1歳児が泣く可愛らしい理由

動画に出てくるのは、1歳の男の子かいすけ君。お気に入りの輪っかのおもちゃで遊んでいると、たまたま腕にはまってしまったそう。今しか見られない微笑ましい姿を、ママが動画に収めました。



泣きながら、腕にはまった輪っかが取れない…！と表情と視線でママに訴えかけるかいすけ君。泣いている理由にママは思わず笑いながら、優しく「取れないの〜？ほら、もう取れる！」と輪っかを手のひらの方まで移動させてお手伝い。それでも上手く外れない輪っかに、かいすけ君は口をへの字にして、さらに泣いてしまいます。



「取れるよ〜！」とママが輪っかを持ってもう一度手伝うと、スルッとすぐに輪っかが外れました！「ほら、取れた〜」とママが笑うと、なぜか「取れちゃった…」と言っているかのような気まずい表情を見せるかいすけ君…！



少しにやっとしながら、キョロキョロと周りを見渡すかいすけ君に、ママも「え、すぐ取れましたけど…」と笑いを隠せません。そして、おもちゃをもう一度かいすけ君に渡してみると、なんと自らまた輪っかに腕を入れて、泣き始めてしまいました…！



またしても輪っかが取れずに大泣きをするかいすけ君に、「またはまったで〜！」と笑いが止まらないママ。「なんでなん！」とママが輪っかを持ってあげると、すぐに腕から外れ、またピタッと泣き止み固まるかいすけ君…！



そしてママが輪っかを再びかいすけ君に渡すと、腕にはめようとしながら泣き始めるかいすけ君。しかし、今度はうまく腕にはまらず、輪っかは落下…。「はまってへんやん…！」と、ママのツッコミが笑いを誘う中、かいすけ君の愛らしい泣き顔で動画は締められました。



動画を撮影していたママ（@kaisuke0331）に話を聞きました。



ーーよく腕にはめて遊んでいるおもちゃだったのでしょうか？



「普段から遊んでいるおもちゃですが、腕にはまったのは、動画を回したときが初めてでした。この後、何回かはまったフリをしています（笑）」



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「息子の可愛さが世に広まって嬉しい限りです！（親バカすみません）」



ーーママから見たかいすけ君は、どのようなお子様でしょうか？



「動画の通り、本当に表情豊かです！普段から面白い場面が多いので、全て動画を撮りたいレベルです（笑）」



かいすけ君のまるで自作自演な可愛らしいアクシデントに、多くのコメントが寄せられました。



「この年でエンタメ理解してるの凄いってw」

「取れたのに、なぜまたはめるww」

「人生一周目すぎて可愛い♡」

「取れたあと、ちょっと気まずそうなの可愛すぎるw」

「助けてごっこかな？めちゃくちゃ可愛すぎます！」



Instagram（@kaisuke0331）では、ニコニコの笑顔が可愛らしく、元気いっぱいに成長するかいすけ君の日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）